Şiddetli, orta çağ dünyasında, yoğun PvPvE çok oyunculu soygunlarda rakip çeteleri geride bırakın. Görünmeyen hazineleri çalmak için gizlice hareket eden veya gürültülü ve acımasız dövüşlere hükmeden, yalnızca en iyiler zor kazanılmış zenginliklerle kaçacak. Peki, Hood Outlaws & Legends sistem gereksinimleri neler? Hood Outlaws & Legends kaç GB? İşte detaylar…

HOOD OUTLAWS LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Hood Outlaws & Legends'i minimum ayarlarda oynayabilmek için AMD FX 6300 X6 veya Intel Core i5-3570K işlemci, 8 GB RAM ve Radeon HD 7870 veya GeForce GTX 660 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir. Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i5-8600K, 16GB RAM ve Radeon RX 590 veya GeForce GTX 1060 ekran kartı gerektirmektedir.

Hood Outlaws & Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX 6300 X6 veya Intel Core i5-3570K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB VRAM, Radeon HD 7870 veya GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Hood Outlaws & Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i5-8600K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: 6 GB VRAM, Radeon RX 590 veya GeForce GTX 1060

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Hood Outlaws & Legends Kaç GB?

Hood Outlaws & Legends'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.