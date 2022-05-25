Homebody sistem gereksinimleri neler? Homebody kaç GB? - Haberler

Eski arkadaşlarınızla buluşup öldürülmemeye çalıştığınız bulmaca dolu bir hayatta kalma korku oyunu Homebody'nin sistem gereksinimleri neler? Homebody kaç GB? İşte detaylar…

Homebody minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4710HQ; AMD FX-8300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050; Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Homebody önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4710HQ; AMD FX-8300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050; Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Homebody Kaç GB?

Homebody'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

HOMEBODY KORKU OYUNU KONUSU

Emily ve üniversite arkadaşları, Perseid meteor yağmurunu izlemek için uzak bir kiralık evde toplandılar. Bir zamanlar sahip oldukları bağları yeniden alevlendirmeye çalışırlar, ancak kalıcı duygusal yaralar ve sosyal kaygılar Emily'yi her zamankinden daha yalnız hissetmesine neden olur. Güç aniden kesildiğinde, neredeyse bir rahatlama olur. Ancak karanlığın örtüsü altında, gizemli bir katil onları birer birer alır. Eğer Emily bir çıkış yolu bulamazsa, sonsuza dek bu kabusun içinde sıkışıp kalacaktır.

Katilden kaçın, evin hileli bulmacalarını çözün ve arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurun. Evden kaçmak ilk başta imkansız görünebilir, ancak parçaları bir araya getirme girişimiyle kan lekeli resim giderek daha net hale gelir.