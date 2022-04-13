Hello Neighbor 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
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Tek oyunculu aksiyon ve korku oyunu olan Hello Neighbor 2'nin Steam mağazası aktif olduktan sonra sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Popüler korku oyunu Hello Neighbor 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Hello Neighbor 2 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Ürpertici komşunuzun sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığınız korku oyunu Hello Neighbor 2'de komşunuzun davasını çözmekle ilgilenen bir gazetecisiniz. Komşunuzun neler sakladığını öğrenebilecek misiniz? Hello Neighbor 2 sistem gereksinimleri neler? Hello Neighbor 2 kaç GB? İşte detaylar…
Hello Neighbor 2, ürkütücü komşunuzun sırlarını ortaya çıkarmakla ilgili gizli bir korku oyunudur. Komşunun davasını çözmek isteyen bir gazetecisiniz, çünkü kimse cesaret edemiyor. Sizden ve diğer tüm oyunculardan öğrenen gelişmiş bir yapay zekâ tarafından kontrol edilen karmaşık bir rakibe karşı oynayın! Zaman geçtikçe ve Komşu oyuncuların kalıplarına uyum sağladıkça, kendi davranışı değişecek ve sizi şaşırtacak. Komşuyu alt eden ve onun ne sakladığını öğrenen sen olacak mısın?
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- İşletim Sistemi: Windows 10/11 x64
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz (4 CPUs), ~3.2GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960
- DirectX: Sürüm 12
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 x64
- İşlemci: Core i7 8700
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
- DirectX: Sürüm 12
Hello Neighbor 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 5 GB boş alan gerekmektedir.