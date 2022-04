Hello Neighbor 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Ürpertici komşunuzun sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığınız korku oyunu Hello Neighbor 2'de komşunuzun davasını çözmekle ilgilenen bir gazetecisiniz. Komşunuzun neler sakladığını öğrenebilecek misiniz? Hello Neighbor 2 sistem gereksinimleri neler? Hello Neighbor 2 kaç GB? İşte detaylar…

HELLO NEIGHBOR 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Hello Neighbor 2, ürkütücü komşunuzun sırlarını ortaya çıkarmakla ilgili gizli bir korku oyunudur. Komşunun davasını çözmek isteyen bir gazetecisiniz, çünkü kimse cesaret edemiyor. Sizden ve diğer tüm oyunculardan öğrenen gelişmiş bir yapay zekâ tarafından kontrol edilen karmaşık bir rakibe karşı oynayın! Zaman geçtikçe ve Komşu oyuncuların kalıplarına uyum sağladıkça, kendi davranışı değişecek ve sizi şaşırtacak. Komşuyu alt eden ve onun ne sakladığını öğrenen sen olacak mısın?

Hello Neighbor 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 x64

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz (4 CPUs), ~3.2GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX: Sürüm 12

Hello Neighbor 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 x64

İşlemci: Core i7 8700

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

DirectX: Sürüm 12

Hello Neighbor 2 Kaç GB?

Hello Neighbor 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 5 GB boş alan gerekmektedir.