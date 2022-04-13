Hello Neighbor 2'nin çıkış tarihi açıklandı

Banliyö korku oyunu olan Hello Neighbor 2'nin Steam'de betası ve ön siparişleri şimdiden açıldı. Hello Neighbor 2'nin herhangi bir sürümünü ön sipariş vererek oyunun beta deneyimine anında erişim sağlayabilirsiniz.

HELLO NEIGHBOR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tek oyunculu korku ve macera oyunu Hello Neighbor 2 için çıkış tarihi 6 Aralık 2022 olarak belirlendi. Şimdiden ön siparişe ve betası açılan Hello Neighbor 2'nin Steam ön sipariş fiyatı 61 TL'dir. Oyunu hemen satın alarak betasını deneyimleyebilirsiniz.

Hello Neighbor 2, 6 Aralık'ta PlayStation 5, Xbox Series X/ S, PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye çıkış yapacak.

HELLO NEIGHBOR 2 KONUSU

Hello Neighbor 2, ürkütücü komşunuzun sırlarını ortaya çıkarmakla ilgili gizli bir korku oyunudur. Komşunun davasını çözmek isteyen bir gazetecisiniz, çünkü kimse cesaret edemiyor. Sizden ve diğer tüm oyunculardan öğrenen gelişmiş bir yapay zekâ tarafından kontrol edilen karmaşık bir rakibe karşı oynayın! Zaman geçtikçe ve Komşu oyuncuların kalıplarına uyum sağladıkça, kendi davranışı değişecek ve sizi şaşırtacak. Komşuyu alt eden ve onun ne sakladığını öğrenen sen olacak mısın?