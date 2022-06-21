Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Yazılım mühendisi ve espor sunucusu Dora Özsoy'un içinde bulunduğu Stratera Games tarafından geliştirilip yayınlanan 2D bulmaca oyunu Havsala: Into the Soul Palace'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB? Detayları haberimizde…
Havsala, tarihi referanslar ve mistisizmle dolu, zengin hikaye anlatımına sahip, araştırmaya dayalı bir bulmaca oyunudur. Tek bir ruhun geçmiş yaşamlarının ardında bıraktığı ipuçlarını bulmak için odayı tara, bulmacaları çöz ve Ruh Palas'ın gizemlerini keşfet. Peki, Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu oyunu Havsala Into the Soul Palace'ı oynayabilmeniz için Intel Pentium işlemciye, minimum 2 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce 840M ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Pentium CPU G860
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 840M
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Havsala Into the Soul Palace'ı oynayabilmeniz için 1 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Havsala Into the Soul Palace'ın Steam fiyatı 24 TL'dir.