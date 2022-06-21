Havsala, tarihi referanslar ve mistisizmle dolu, zengin hikaye anlatımına sahip, araştırmaya dayalı bir bulmaca oyunudur. Tek bir ruhun geçmiş yaşamlarının ardında bıraktığı ipuçlarını bulmak için odayı tara, bulmacaları çöz ve Ruh Palas'ın gizemlerini keşfet. Peki, Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB? İşte detaylar…

HAVSALA INTO THE SOUL PALACE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu oyunu Havsala Into the Soul Palace'ı oynayabilmeniz için Intel Pentium işlemciye, minimum 2 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce 840M ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.

Havsala Into the Soul Palace Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Pentium CPU G860

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 840M

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Havsala Into the Soul Palace Kaç GB?

Havsala Into the Soul Palace'ı oynayabilmeniz için 1 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

Havsala Into the Soul Palace Kaç TL?

Havsala Into the Soul Palace'ın Steam fiyatı 24 TL'dir.