Hardspace: Shipbreaker sistem gereksinimleri neler? Hardspace: Shipbreaker kaç GB? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hardspace: Shipbreaker sistem gereksinimleri neler? Hardspace: Shipbreaker kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Hardspace: Shipbreaker sistem gereksinimleri neler? Hardspace: Shipbreaker kaç GB?

Geliştiriciliğini Blackbird Interactive'in, yayıncılığını ise Focuk Entertainment'ın üstlendiği uzay simülayon oyunu Hardspace Shipbreaker'ın sistem gereksinimleri bilim kurgu severler tarafından araştırılıyor. Peki, Hardspace: Shipbreaker sistem gereksinimleri neler? Hardspace: Shipbreaker kaç GB? Detayları haberimizde…

Değerli malzemeleri kurtarmak için son teknoloji kurtarma teknolojisi ile donatılmış, uzay gemilerini oyup dilimleyin. Daha kazançlı sözleşmeler yapmak ve LYNX Corp'a milyarlarca kredi borcunuzu ödemek için donanımınızı yükseltebileceğiniz uzay simülasyon oyunu Hardspace Shipbreaker'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Hardspace: Shipbreaker sistem gereksinimleri neler? Hardspace: Shipbreaker kaç GB? İşte detaylar…

Hardspace Shipbreaker'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 3 1300X işlemci, 8 GB RAM ve GeForce GTX 770 veya Radeon R9 380 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda 1920x1080 60 FPS'te akıcı bir şekiled oynamak için ise Intel i7-8700 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemci, 16 GB RAM ve GeForce GTX 980 Ti veya AMD Radeon RX Vega 56 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Hardspace: Shipbreaker sistem gereksinimleri neler? Hardspace: Shipbreaker kaç GB?

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 3 1300X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: 4 GB VRAM, GeForce GTX 770 veya Radeon R9 380
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel i7-8700 veya AMD Ryzen 5 2600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: 6 GB VRAM, GeForce GTX 980 Ti veya Radeon RX Vega 56
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Hardspace Shipbreaker'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

En son LYNX teknolojimiz işi yapmanıza yardımcı olur. Lazer kesici ile metali dilimleyin ve kurtarmayı kolaylıkla hareket ettirmek için kavrama aletini kullanın. Demo şarjlar, sensörler ve güvenlik donanımları gibi yükseltmeler kazanın.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Bu araçları nereye yönlendirdiğinize dikkat edin! Tehlikeler arasında patlayıcı dekompresyon, yakıt, elektrik ve radyasyon bulunur. Hayatınız EverWork™ teknolojimiz tarafından korunuyor, ancak kârımız korunmuyor. LYNX maceranız şimdi başlıyor! Borçlu olunan hesap bakiyesi:

1.252.594.441,92 Kredi. Bu borcu ödemeye başlayın! İyi şanslar, Shipbreaker

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

sistem gereksinimleri, oyun, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title