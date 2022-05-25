Hardspace: Shipbreaker sistem gereksinimleri neler? Hardspace: Shipbreaker kaç GB? - Haberler

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HARDSPACE SHIPBREAKER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Hardspace Shipbreaker'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 3 1300X işlemci, 8 GB RAM ve GeForce GTX 770 veya Radeon R9 380 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda 1920x1080 60 FPS'te akıcı bir şekiled oynamak için ise Intel i7-8700 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemci, 16 GB RAM ve GeForce GTX 980 Ti veya AMD Radeon RX Vega 56 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Hardspace Shipbreaker Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB VRAM, GeForce GTX 770 veya Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Hardspace Shipbreaker Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i7-8700 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: 6 GB VRAM, GeForce GTX 980 Ti veya Radeon RX Vega 56

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Hardspace Shipbreaker Kaç GB?

Hardspace Shipbreaker'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

HARDSPACE SHIPBREAKER KONUSU

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