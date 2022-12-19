Handyman Corporation sistem gereksinimleri neler? Handyman Corporation kaç GB?
Gamegar Haberleri
YuzuGames'in geliştirip G-Devs'in yayıncılığını yaptığı simülasyon oyunu Handyman Corporation'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Handyman Corporation sistem gereksinimleri neler? Handyman Corporation kaç GB? Detayları haberimizde…
Handyman Corporation oyununda temizleme, bakım, tasarım ve inşaat gibi farklı iş dallarında iş yapan bir iş sahibi olacaksın. Peki, Handyman Corporation sistem gereksinimleri neler? Handyman Corporation kaç GB? İşte detaylar…
Handyman Corporation'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10 64Bit
- İşlemci : Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290
- Depolama : 3 GB kullanılabilir alan
Handyman Corporation'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.