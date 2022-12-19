YuzuGames'in geliştirip G-Devs'in yayıncılığını yaptığı simülasyon oyunu Handyman Corporation'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Handyman Corporation sistem gereksinimleri neler? Handyman Corporation kaç GB? Detayları haberimizde…

Handyman Corporation oyununda temizleme, bakım, tasarım ve inşaat gibi farklı iş dallarında iş yapan bir iş sahibi olacaksın. Peki, Handyman Corporation sistem gereksinimleri neler? Handyman Corporation kaç GB? İşte detaylar…

HANDYMAN CORPORATION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Handyman Corporation'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı gerekmektedir.

HANDYMAN CORPORATION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64Bit

: Windows 10 64Bit İşlemci : Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350

: Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290

: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 Depolama : 3 GB kullanılabilir alan

HANDYMAN CORPORATION KAÇ GB?

Handyman Corporation'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.