Hades sistem gereksinimleri neler? Hades kaç GB?

Bastion, Transistor ve Pyre'ın yaratıcılarından bu haydut benzeri zindan tarayıcısında Yeraltı Dünyasını kesip biçerken ölülerin tanrısına meydan okuyun. Supergiant Games tarafından geliştirip yayınlanan Hades'in sistem gereksinimleri neler? Hades kaç GB? İşte detaylar…

HADES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu olan Hades'i minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Dual Core 2.4 GHz işlemci, 4 GB RAM ve 1 GB'lı herhangi bir ekran kartında Hades'i rahatça oynayabilirsiniz. Ayrıca Hades'i oynayabilmeniz için 15 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.

Hades Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Dual Core 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB VRAM veya DirectX 10+ support

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Hades Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Dual Core 3.0 GHz+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB VRAM veya DirectX 10+ support

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Hades Kaç GB?

Hades'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

CEHENNEMDEN SAVAŞ

Yeraltı Dünyası'nın ölümsüz Prensi olarak, ölülerin tanrısının pençelerinden kurtulmak için Olympus'un güçlerini ve efsanevi silahlarını kullanacak, aynı zamanda her benzersiz kaçış girişimiyle daha da güçlenecek ve hikayenin daha fazlasını çözeceksiniz.

OLİMPİPOS'UN ÖFKESINI SERBEST BIRAKIN

Olimpiyatçılar arkanızda! Zeus, Athena, Poseidon ve daha pek çok kişiyle tanışın ve yeteneklerinizi geliştiren düzinelerce güçlü nimet arasından seçim yapın. Hareket halindeyken keşfedebileceğiniz binlerce uygulanabilir karakter yapısı vardır.