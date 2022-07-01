Hades sistem gereksinimleri neler? Hades kaç GB? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hades sistem gereksinimleri neler? Hades kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Hades sistem gereksinimleri neler? Hades kaç GB?

Supergiant Games tarafından geliştirilip yayınlanan popüler aksiyon roguelike ve hack and slash türünde oldukça sevilen oyun Hades'in sistem gereksinimleri neler? Hades kaç GB? Detayları haberimizde…

Bastion, Transistor ve Pyre'ın yaratıcılarından bu haydut benzeri zindan tarayıcısında Yeraltı Dünyasını kesip biçerken ölülerin tanrısına meydan okuyun. Supergiant Games tarafından geliştirip yayınlanan Hades'in sistem gereksinimleri neler? Hades kaç GB? İşte detaylar…

Düşük sistemli PC dostu olan Hades'i minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Dual Core 2.4 GHz işlemci, 4 GB RAM ve 1 GB'lı herhangi bir ekran kartında Hades'i rahatça oynayabilirsiniz. Ayrıca Hades'i oynayabilmeniz için 15 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1
  • İşlemci: Dual Core 2.4 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 1GB VRAM veya DirectX 10+ support
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1
  • İşlemci: Dual Core 3.0 GHz+
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: 2GB VRAM veya DirectX 10+ support
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Hades'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

Hades sistem gereksinimleri neler? Hades kaç GB?

Yeraltı Dünyası'nın ölümsüz Prensi olarak, ölülerin tanrısının pençelerinden kurtulmak için Olympus'un güçlerini ve efsanevi silahlarını kullanacak, aynı zamanda her benzersiz kaçış girişimiyle daha da güçlenecek ve hikayenin daha fazlasını çözeceksiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Olimpiyatçılar arkanızda! Zeus, Athena, Poseidon ve daha pek çok kişiyle tanışın ve yeteneklerinizi geliştiren düzinelerce güçlü nimet arasından seçim yapın. Hareket halindeyken keşfedebileceğiniz binlerce uygulanabilir karakter yapısı vardır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title