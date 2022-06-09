Warface sistem gereksinimleri 2022! Warface sistem gereksinimleri neler?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Crytek tarafından geliştirilen Warface'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Oynaması ücretsiz online birinci şahıs nişancı oyunu Warface'in sistem gereksinimleri neler? Warface kaç GB? Detaylar haberimizde…
Oyunun geliştiricisi Crytek, 1999'da üç Türk kardeş olan Cevat, Avni ve Faruk Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulmuş olan bir video oyun şirketidir. Crytek'in ana merkezi Frankfurt'ta bulunmaktadır. Ayrıca Kiev, İstanbul olmak üzere 2 farklı yerde stüdyosu vardır.
Warface, dünya çapında milyonlarca fanı olan heyecan dolu ücretsiz bir MMO birinci şahıs nişancı oyunudur. Dört farklı sınıfla ve devasa özelleştirilebilir mühimmat deposuyla yoğun PvP modları, zorlu PvE görevleri ve baskınları sunar.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Core i3-530 veya AMD Athlon II X3 415e
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 250 GTS veya Radeon HD 4850
- DirectX: Sürüm 9.0c
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Core i5 3470 veya AMD Athlon 240GE
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 1050 Ti veya Radeon R9 380
- DirectX: Sürüm 11
Warface'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil minimum 20 GB boş alana ihtiyaç duyulmaktadır.