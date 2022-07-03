Grid Legends sistem gereksinimleri neler? Grid Legends kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Codemasters'ın geliştiriciliğini yaptığı, Electronic Arts'ın ise yayıncılığını üstlendiği yarış oyunu Grid Legends'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Amazon Prime Gaming ile ücretsiz olan Grid Legends sistem gereksinimleri neler? Grid Legends kaç GB? Detayları haberimizde…
Efsanevi yarış oyunu Grid Legends'ın Amazon Prime Gaming ile ücretsiz verileceği duyurulmasının ardından Grid Legends'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Grid Legends sistem gereksinimleri neler? Grid Legends kaç GB? İşte detaylar…
Grid Legends'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i3 2130 veya AMD FX 4300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 950 veya AMD RADEON RX 460 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel i5 8600k veya AMD Ryzen 5 2600x işlemci, 16 GB RAM ve Nvidia GTX 1080 veya AMD RX590 ekran kartı ihtiyaç duyulmaktadır.
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/11
- İşlemci: Intel i3 2130 veya AMD FX4300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 veya AMD RADEON RX 460
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/11
- İşlemci: Intel i5 8600k veya AMD Ryzen 5 2600x
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 veya AMD RX590
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Grid Legends'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.