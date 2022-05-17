Green Hell sistem gereksinimleri neler? Green Hell kaç GB? - Haberler

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Green Hell sistem gereksinimleri neler? Green Hell kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Green Hell sistem gereksinimleri neler? Green Hell kaç GB?

Bağımsız stüdyo Creepy Jar tarafından geliştirilip yayınlanan açık dünya hayatta kalma oyunu Green Hell'in sistem gereksinimleri, balta girmemiş Amazon yağmur ormanlarında hayatta kalmak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Green Hell sistem gereksinimleri neler? Green Hell kaç GB? Green Hell kaç TL? Detayları haberimizde…

Popüler hayatta kalma oyunu Green Hell, Amazon yağmur orman ormanlarında geçen zorlu bir yaşam mücadelesi hayata sıkı sıkı tutunmak için mücadele verdiğin bu dayanıklılık yolculuğunda, yalnızlığın etkileri hem bedenini hem de zihnini derinden etkiliyor. Peki, oyuncular tarafından merakla araştırılan Green Hell sistem gereksinimleri neler? Green Hell kaç GB? Green Hell kaç TL? İşte detaylar…

Hayatta kalma oyunu Green Hell'i minimum seviyede oynayabilmeniz için 4 GB RAM, GeForce GTX 660 veya Radeon RX 460 ve 3.2 GHz işlemciye ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen ayarlarda ise 8 GB RAM, GeForce 970 veya Radeon RX 580 ve 3.2 GHz işlemciye ihtiyaç duyuluyor.

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: 3.2 GHz Dual Core İşlemci
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 660 veya Radeon RX 460
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: 3.2 GHz Dual Core İşlemci
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce 970 veya Radeon RX 580
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Green Hell'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

sistem gereksinimleri, oyun, Gamegar,, Haberler

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