Green Hell sistem gereksinimleri neler? Green Hell kaç GB? - Haberler

Popüler hayatta kalma oyunu Green Hell, Amazon yağmur orman ormanlarında geçen zorlu bir yaşam mücadelesi hayata sıkı sıkı tutunmak için mücadele verdiğin bu dayanıklılık yolculuğunda, yalnızlığın etkileri hem bedenini hem de zihnini derinden etkiliyor. Peki, oyuncular tarafından merakla araştırılan Green Hell sistem gereksinimleri neler? Green Hell kaç GB? Green Hell kaç TL? İşte detaylar…

GREEN HELL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Hayatta kalma oyunu Green Hell'i minimum seviyede oynayabilmeniz için 4 GB RAM, GeForce GTX 660 veya Radeon RX 460 ve 3.2 GHz işlemciye ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen ayarlarda ise 8 GB RAM, GeForce 970 veya Radeon RX 580 ve 3.2 GHz işlemciye ihtiyaç duyuluyor.

Green Hell Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: 3.2 GHz Dual Core İşlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 veya Radeon RX 460

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Green Hell Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 3.2 GHz Dual Core İşlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 970 veya Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Green Hell Kaç GB?

Green Hell'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.