Warner Bros. Games tarafından geliştirilip yayınlanan açık dünya süper kahraman oyunu Gotham Knights'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Gotham Knights sistem gereksinimleri neler? Gotham Knights kaç GB? Detayları haberimizde…

Batman'in ölümünden sonra yer altı suç dünyası Gotham City'nin sokaklarını kasıp kavurmaya başladı. Gotham'ın güvenliği ise artık Batman Ailesi'ne yani Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'e düşüyor. Peki, Gotham Knights sistem gereksinimleri neler? Gotham Knights kaç GB? İşte detaylar…

GOTHAM KNIGHTS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Gotham Knights'ın sistem gereksinimleri henüz paylaşılmadı. Sistem gereksinimleri açıklandığında haber güncellenecektir.

GOTHAM KNIGHTS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Bilinmiyor

: Bilinmiyor İşlemci : Bilinmiyor

: Bilinmiyor Ekran Kartı : Bilinmiyor

: Bilinmiyor Depolama : Bilinmiyor

GOTHAM KNIGTS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Bilinmiyor

: Bilinmiyor İşlemci : Bilinmiyor

: Bilinmiyor Ekran Kartı : Bilinmiyor

: Bilinmiyor Depolama : Bilinmiyor

GOTHAM KNIGHTS KAÇ GB?

Gotham Knights'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil gerekli boş alan henüz paylaşılmadı.