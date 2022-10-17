Gotham Knights'ın internet sitesinde sıkça sorulan sorular kısmında yer oyunun çok oyunculu modu olacak mı sorusunda dört oyuncuya kadar destekleyen bağımsız bir mod olacağı açıklandı.

GOTHAM KNIGHTS'A 4 OYUNCULU CO-OP MODU EKLENECEK

21 Ekim'de piyasaya sürülecek aksiyon süper kahraman oyunu Gotham Knights'ın internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünde oyunun çok oyunculu modu olacak mı sorusuna karşın Gotham Knights'ın iki oyunculu online co-op modu aracılığıyla arkadaşınızla oynayabileceğiniz veya tek başına oynayabileceğiniz açıklandı.

Gotham Knights'ın co-op modunda dört oyuncuya kadar destekleyen bağımsız bir mod olan Heroic Assault'un da ekleneceği bildirildi. Heroic Assault, tüm Gotham Knights sahipleri için ücretsiz bir güncelleme olarak 29 Ekim tarihinde yayınlanacak. Ayrıca Heroic Assault, oyunun ana hikayesinden bağımsız bir moddur.

Gotham Knights, 21 Ekim'de PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek.