God of War Ragnarök Türkiye Fiyatı ile Oyuncuları Üzdü - Haberler

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God of War Ragnarök Türkiye Fiyatı ile Oyuncuları Üzdü

SaveButonu - Gamegar
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God of War Ragnarök Türkiye Fiyatı ile Oyuncuları Üzdü

God of War Ragnarök için ön siparişler başladı ve versiyonların fiyatları açıklandı.

God Of War Ragnarök için ön siparişler başladı ve fiyatlar açıklandı. Oyunun Türkiye fiyatı ise beklendiği üzere oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı.

Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi 9 Kasım 2022 olarak açıklanan God of War Ragnarök, bugün planlandığı üzere ön siparişe sunuldu. Ön siparişlerin açılmasıyla birlikte oyunun farklı versiyonlarının Türkiye fiyatı da belli oldu. Hiçbirimiz oyunun sudan ucuz olmasını beklemiyorduk tabii, ama God of War Ragnarök Türkiye fiyatı ile oyunculara yine de "Açım" dedirtti.

God of War Ragnarök Türkiye Fiyatı

God of War Ragnarök'ün farklı sürümlerinin Türkiye fiyatları aşağıdaki şekilde açıklandı:

Standart Sürüm PS4: 599 TL

Standart Sürüm PS4 & PS5: 699 TL

Digital Deluxe Sürüm: 789 TL

PS4 için olan standart sürüm sadece oyunun tam halinin PS4 için olan halini içerirken PS5 versiyonunu satın alanlar hem PS4 hem de PS5 sürümüne sahip olabilecek. Digital Deluxe sürümünde ise oyunun iki konsol için de olan versiyonunun yanında birçok farklı dijital içerik bulunacak.

Digital Deluxe sürümünün oyun içi dijital içerikleri arasında Karavadi Zırhı, Karavadi Kıyafeti, Karavadi Balta Sapı, Karavadi Kılıç Kabzaları, Dark Horse dijital sanat kitabı, resmi oyun müzikleri ve oyunun PSN avatar seti bulunmakta.

God of War Ragnarök, 9 Kasım 2022 tarihinde PS4 ve PS5 için piyasaya sürülecek. Buraya tıklayarak resmi PlayStation sitesinden oyunun ön siparişini verebilir, Ragnarök'le ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

SaveButonu / Gamegar

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