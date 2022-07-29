Goat Simulator 3'ün çıkış tarihi açıklandı! Goat Simulator 3 ne zaman çıkacak?

İlk Goat Simulator oyununu 2014 yılında piyasaya süren Coffee Stain Studios, 8 yıl sonra serinin ikinci oyununu atlayarak Goat Simulator 3'ü geliştirdiğini duyurdu ve önümüzdeki aylarda PC ve konsollarda piyasaya sürecek.

GOAT SIMULATOR 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Keçi olarak aksiyonun ve vahşetin bol olduğu simülasyon oyunu Goat Simulator 3'ün çıkış tarihi 17 Kasım olarak belirlendi. Goat Simulator 3, Microsoft Windows, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için çıkış yapacak.

GOAT SIMULATOR 3 KAÇ TL?

Goat Simulator 3'ün PC'de Epic Games için ön sipariş fiyatı 297 TL olarak belirlenirken PlayStation 5'te 259 TL olarak belirlendi.

Goat Simulator 3 Standart Edition(Epic Games) - 297 TL

Goat Simulator 3 Deluxe Edition (Epic Games) - 396 TL

Goat Simulator 3 Standart Edition(PS5) - 259 TL

Goat Simulator 3 Deluxe Edition (PS5) - 349 TL

GOAT SIMULATOR 3 ÖZELLİKLERİ