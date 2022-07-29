Goat Simulator 3'ün çıkış tarihi açıklandı! Goat Simulator 3 ne zaman çıkacak?
Coffee Stain ekibinin geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği keçi simülasyon oyunu Goat Simulator 3'ün konsol ve PC için çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatları açıklandı.
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İlk Goat Simulator oyununu 2014 yılında piyasaya süren Coffee Stain Studios, 8 yıl sonra serinin ikinci oyununu atlayarak Goat Simulator 3'ü geliştirdiğini duyurdu ve önümüzdeki aylarda PC ve konsollarda piyasaya sürecek.
GOAT SIMULATOR 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Keçi olarak aksiyonun ve vahşetin bol olduğu simülasyon oyunu Goat Simulator 3'ün çıkış tarihi 17 Kasım olarak belirlendi. Goat Simulator 3, Microsoft Windows, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için çıkış yapacak.
GOAT SIMULATOR 3 KAÇ TL?
Goat Simulator 3'ün PC'de Epic Games için ön sipariş fiyatı 297 TL olarak belirlenirken PlayStation 5'te 259 TL olarak belirlendi.
- Goat Simulator 3 Standart Edition(Epic Games) - 297 TL
- Goat Simulator 3 Deluxe Edition (Epic Games) - 396 TL
- Goat Simulator 3 Standart Edition(PS5) - 259 TL
- Goat Simulator 3 Deluxe Edition (PS5) - 349 TL
GOAT SIMULATOR 3 ÖZELLİKLERİ
- Keçi olabilirsin
- Üç arkadaşın da keçi olarak sana yerel veya çevrimiçi eşli oyunda katılabilir
- Yo, cidden, çok fazla keçi var. Şık görünmek istersen uzun keçilerin, çizgili keçilerin ve daha birçoğunun postlarını giyebilirsin. Herkese hitap eden bir keçi var!
- Ya da tuvalet kağıdı rulolarından çay tepsilerine kadar keçine bir sürü anlamsız şey giydirebilirsin. İstersen sırt roketi tak, umurumuzda değil
- Bu sefer ekibe "oyun tasarımcıları" da aldık ve söylediklerine göre oyuna etkinlikler, bulaşabileceğin NPC'ler, fizik koşulları, durum etkileri, koleksiyon eşyaları, gizli özellikler, yalanlar, ihanet ve gönül yarası gibi "yeterli miktarda içerik" eklemişler
- Mini oyunlar da eklemişler, hem de bir sürü! (Yedi bir sürü sayılır, değil mi?)
- Biri müzikal mi dedi?
- Olabileceklerin arasında Keanu Ree... (Şaka şaka, hâlâ okuyor musun merak ettim.)
- Ama Japon balığı olabiliyorsun (bu gerçek)