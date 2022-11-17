Goat Simulator 3 sistem gereksinimleri neler? Goat Simulator 3 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Coffee Stain North AB tarafından geliştirilip Coffee Stain Publishing'in yayıncılığını yaptığı keçi simülasyon oyunu Goat Simulator 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Goat Simulator 3 sistem gereksinimleri neler? Goat Simulator 3 kaç GB? Goat Simulator 3 fiyatı ne kadar? Detayları haberimizde…
Pilgor geri döndü! Sürünü topla ve yepyeni, tamamen gerçekçi bir çok oyunculu serbest dünya çiftlik deneyimi içeren Goat Simulator 3'e gir. Şimdi ön satın alım yap ve kendi oyun içi Ön-Sağımına sahip ol! Peki, Goat Simulator 3 sistem gereksinimleri neler? Goat Simulator 3 kaç GB? Goat Simulator 3 fiyatı ne kadar? İşte detaylar…
Goat Simulator 3'ü en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4690k işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-4690k
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- Bellek : 8 GB RAM
- Depolama : 12 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-9400F
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070
- Bellek : 16 GB RAM
- Depolama : 12 GB boş alan
Goat Simulator 3'ü oynayabilmek için 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Goat Simulator 3'ün Epic Games'te Standard Edition fiyatı 297 TL iken Digital Downgrade Edition fiyatı ise 396 TL'dir.