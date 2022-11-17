Coffee Stain North AB tarafından geliştirilip Coffee Stain Publishing'in yayıncılığını yaptığı keçi simülasyon oyunu Goat Simulator 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Goat Simulator 3 sistem gereksinimleri neler? Goat Simulator 3 kaç GB? Goat Simulator 3 fiyatı ne kadar? Detayları haberimizde…

Pilgor geri döndü! Sürünü topla ve yepyeni, tamamen gerçekçi bir çok oyunculu serbest dünya çiftlik deneyimi içeren Goat Simulator 3'e gir. Şimdi ön satın alım yap ve kendi oyun içi Ön-Sağımına sahip ol! Peki, Goat Simulator 3 sistem gereksinimleri neler? Goat Simulator 3 kaç GB? Goat Simulator 3 fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

GOAT SIMULATOR 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Goat Simulator 3'ü en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4690k işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ekran kartı gerekmektedir.

GOAT SIMULATOR 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-4690k

: Intel Core i5-4690k Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 12 GB boş alan

GOAT SIMULATOR 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-9400F

: Intel Core i5-9400F Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070

: NVIDIA GeForce GTX 1070 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 12 GB boş alan

GOAT SIMULATOR 3 KAÇ GB?

Goat Simulator 3'ü oynayabilmek için 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

GOAT SIMULATOR 3 FİYATI NE KADAR?

Goat Simulator 3'ün Epic Games'te Standard Edition fiyatı 297 TL iken Digital Downgrade Edition fiyatı ise 396 TL'dir.