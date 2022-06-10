Goat Simulator 3 Duyuruldu! (Evet, 2'yi Atladılar) - Haberler

Bir keçi olarak terör estirdiğimiz Goat Simulator'ın yenisi Goat Simulator 3, eğlenceli bir fragmanla duyuruldu.

Goat Simulator, tek amacı insanlara rahatsızlık vermek olan bir keçi olarak insanlara kafa attığımız, onları yalayarak birleştirdiğimiz, havalara uçup akrobatik hareketler yaptığımız anlamsız ve eğlenceli bir sandbox oyunuydu. Oyunun yeni versiyonu Goat Simulator 3, Summer Game Fest etkinliğinde aşağıdaki fragmanla duyuruldu.

Fragmanda Goat Simulator'ın ruhunun aynı kaldığını, fakat kaosun daha da karmaşık hale geldiğini gözlemliyoruz.

Toplamda dört kişiye kadar yerel veya çevrimiçi co-op oynayabileceğimiz Goat Simulator 3'te binbir farklı aksesuarla kişiselleştirebileceğimiz keçiler bulunacak. Keçilerimize çay tepsileri, tuvalet kağıdı ruloları gibi son moda eşyaları giydirebileceğiz. Keşfedilecek farklı keçi türleri ve yeteneklerle bezenmiş aksesuarlar da cabası. Oyun içerisinde bulunan mini oyunlar sayesinde birlikte co-op oynadığınız arkadaşlarınızla rekabet etmeniz de mümkün.

Oyun isminin neden Goat Simulator 2 olmadığını biz de bilmiyoruz.

Oyun, sistem tarafında minimum olarak i5 4690k işlemciyle birlikte 8 GB RAM'in yanında 4 GB'lık 1050Ti talep ediyor. Önerilen sistem ise i5 9400F, 16 GB RAM ve GTX 1070 (8 GB).

Goat Simulator 3; Xbox, PlayStation ve PC (Epic Games Store) için 2022 yılının sonbaharında piyasaya sürülecek. Kesin çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

SaveButonu / Gamegar