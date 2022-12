Goat Simulator 3'de sızdırılan GTA 6 reklamı kaldırıldı

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir keçi simülasyon oyunu olan Goat Simulator 3'ün açık dünyasında yer alan bir GTA 6 reklamına rastlanılması üzerine Rockstar Games'in ana şirketi Take Two Interactive reklamı kaldırttı.

Rockstar Games'in GTA 6'nın geliştirildiğini resmen duyurmasından sonra GTA 6'nın görüntüleri sızdırıldı. Take Two Interactive, erken geliştirme aşamasından sızdırılan birçok görüntüyü kaldırmak için kollarını sıvadı.

GOAT SIMULATOR 3, GTA 6 SIZINTILARINI PAYLAŞTI

Goat Simulator 3'ün Twitter hesabından yaptığı "NPC Shaun ile tanış" paylaşımda bir videoya da yer verdi. Videoda, "Ardından gelen başka şeyler var, başka, büyük oyun dünyaları. Aslında beni birkaç ay önce sızdırılan bazı görüntülerde görebilirsiniz" sözlerine yer verilmesinin ardından sızdırılan GTA 6'nın erken geliştirme aşamasındaki görüntüler yer aldı.

GTA 6'nın sızdırılan görüntülerini yayınlanmasının ardından ise Take Two Interactive, yayınlanan videonun kaldırılmasını talep etti ve kısa süre içerisinde tüm platformlardan bu görüntüler kaldırıldı.

Muhtemelen türünün en büyük sızıntısı olan GTA 6 sızıntısı Eylül ayında meydana geldi ve iddia edildiği gibi gerçekleştirildi. Oxfordshire'dan 17 yaşındaki bir çocuk tarafından, bilgisayar korsanlığı grubu Lapsus$ ile ilişkili olduğuna inanılıyor. 17 yaşındaki Said, o ayın ilerleyen saatlerinde mahkemeye çıktı ve iki bilgisayar dolandırıcılığı ve iki kefalet koşullarını ihlal etmekle suçlandı.