Ghostwire Tokyo sistem gereksinimleri neler? Ghostwire kaç GB?
Gamegar Haberleri
Tango Gameworks'ün geliştirdiği Bethesda'nın yayınladığı FPS aksiyon macera oyunu Ghostwire Tokyo'nun sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, Ghostwire Tokyo sistem gereksinimleri neler? Ghostwire Tokyo kaç GB? Ghostwire Tokyo ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde…
Nüfusu ortadan yok olan Tokyo'da ölümcül doğaüstü güçler sokaklarda geziyor. Çeşitli elemen güçlerini kullanarak kaybolmaların ardındaki gerçeği açığa çıkarmak ve Tokyo'yu kurtarmak için elinizden geleni yapmalısınız. Peki, Ghostwire Tokyo sistem gereksinimleri neler? Ghostwire kaç GB?
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 4770K @ 3.5GHZ veya AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD RX 5500 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 veya AMD RX 5600 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
GhostWire Tokyo'yu oynayabilmeniz için minimum 20 GB depolama alanı gerekmektedir.
GhostWire Tokyo, PlayStation 5 ve PC'ye özel olarak 25 Mart'ta çıkış yapacak
GhostWire Tokyo'nun PC fiyatı 549,00 TL