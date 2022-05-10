Ghostwire: Tokyo'nun yönetmeni devam oyunu ile ilgileniyor

IGN Japan ile yapılan röportaja demeç veren Ghoswire: Tokyo yönetmeni Kenji Kimura, sadece bir devam oyunu değil, aynı zamanda ilk oyun için DLC yapmak istediğini doğruladı.

DEVAM OYUNU İLE İLGİLENİYOR

Kenji Kimura'nın yaptığı röportajda, "Sanırım işler biraz daha sakinleştirildiğinde ve biraz daha soğuduğumda, DLC ve devam oyunu için fikirlerim olacak ve bunları yapacağım." dedi. "Henüz hiçbir şeye karar verilmedi, bu yüzden sana bundan daha fazlasını söyleyemem."

PlayStation konsoluna özel olarak piyasaya sürülen Ghostwire: Tokyo, devam oyunu için Microsoft'un Bethesda'yı satın alması nedeniyle PC kullanıcıları için de çıkış yapması muhtemel olarak görülüyor.

GHOSTWIRE: TOKYO KONUSU

Ghostwire: Tokyo, tehlikeli bir kâhinin ortaya çıkardığı ölümcül doğaüstü güçler tarafından istilaya uğradı ve şehrin sakinleri bir anda ortadan kayboldu. Ghostwire: Tokyo'da intikam arayışındaki güçlü bir ruhani varlıkla müttefik kur, insanların kaybolmasının ardındaki karanlık gerçeği ortaya çıkarmak için çeşitli güçlü yeteneklerde ustalaş ve bilinmeyenle yüzleş.

STEAM'DE OLUMLU GERİ DÖNÜŞ YAŞANDI

Ghostwire Tokyo'nun Steam'de çıkış yapmasının ardından yaklaşık dört bin Steam kullanıcısından yüzde 80 kadar olumlu inceleme alarak devam oyunu için yönetmene yeşil ışık yakılmıştı. Yönetmen, devam oyunu için başka bir açıklamada bulunmadı.