GECE GECE NEW STATE MOBILE Ramazan Kupası'nda 4. Hafta Heyecanı

GECE GECE NEW STATE MOBILE Ramazan Kupasında dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. KRAFTON, Inc.'in Türkiye bölgesindeki partneri eSports360'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Squad mücadelelere sahne olacak dördüncü hafta kayıtları, an itibariyle açık.

Sen de takımınla beraber bu mücadeleye katılarak, toplam 16.000TL'lik ödül havuzuna sahip etkinliğin, 6.000TL ödül havuzlu haftasında kendini gösterebilirsin. Kayıtlar, Çarşamba günü hariç, hafta içi her gün resmi NEW STATE MOBILE Türkiye Discord sunucusunda herkese açık. İlk gelenin öncelikli olduğu 64 takıma kadar olan slotlarda, sen de yerini kap!

Etkinliğin Final maçları NEW STATE MOBILE Türkiye YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. NEW STATE MOBILE Türkiye kaptanları Gladio, Texshanfor Ferdi, Oyun Gemisi, A.Gümüş, Slorien, Oyunların Ustası, TeknoGameTV ve Dolge, Pazar günleri mücadelede anlatıcı olarak yer alacaklar. Oyun severler ayrıca canlı yayını izlerken Royale Sandık kazanabilecekler. Turnuvanın üçüncü hafta detayları şöyle:

GECE GECE NEW STATE MOBILE Ramazan Kupası İkinci Hafta Takvimi

25-26-28-29 Nisan: Açık Eleme

30 Nisan: Yarı Final

1 Mayıs: Final

GECE GECE NEW STATE MOBILE Ramazan Kupası İkinci Hafta Ödül Havuzu

1. Takım: 2000 TL

2. Takım: 1600 TL

3. Takım: 1000 TL

4. Takım: 800 TL

5. Takım: 600 TL

Her gün 18: 00'e kadar olan kayıtlarda, maçlar, aynı gün 21: 00'de oynanır. Gece Gece NEW STATE MOBILE turnuvası hakkında daha fazla bilgi için Discord sunucusuna katılıp destek alabilir ve turnuvayı Resmi Instagram adresinden takip edebilirsin.

EsporGazetesi.com / Gamegar