GECE GECE NEW STATE MOBILE Ramazan Kupası'nda Üçüncü Hafta Heyecanı

GECE GECE NEW STATE MOBILE Ramazan Kupasında üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. KRAFTON, Inc.'in Türkiye bölgesindeki partneri eSports360'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Solo mücadelelere sahne olacak üçüncü hafta kayıtları, an itibariyle açık.

Sen de takımınla beraber bu mücadeleye katılarak, toplam 16.000TL'lik ödül havuzuna sahip etkinliğin, 2.000TL ödül havuzlu haftasında kendini gösterebilirsin. Kayıtlar, Çarşamba günü hariç, hafta içi her gün resmi NEW STATE MOBILE Türkiye Discord sunucusunda herkese açık. İlk gelenin öncelikli olduğu 256 oyuncuya kadar olan slotlarda, sen de yerini kap!

Etkinliğin Final maçları NEW STATE MOBILE Türkiye YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak ve iki hafta daha sürecek. NEW STATE MOBILE Türkiye kaptanları Gladio, Texshanfor Ferdi, Oyun Gemisi, A.Gümüş, Slorien, Oyunların Ustası, TeknoGameTV ve Dolge, Pazar günleri mücadelede anlatıcı olarak yer alacaklar. Oyun severler ayrıca canlı yayını izlerken Royale Sandık kazanabilecekler. Dördüncü haftada Squad maçlara sahne olacak turnuvanın üçüncü hafta detayları şöyle:

GECE GECE NEW STATE MOBILE Ramazan Kupası Üçüncü Hafta Takvimi

18-19-21-22 Nisan: Açık Eleme

23 Nisan: Yarı Final

24 Nisan: Final

GECE GECE NEW STATE MOBILE Ramazan Kupası Üçüncü Hafta Ödül Havuzu

1. Oyuncu: 750 TL

2. Oyuncu: 500 TL

3. Oyuncu: 350 TL

4. Oyuncu: 250 TL

5. Oyuncu: 150 TL

Her gün 18: 00'e kadar olan kayıtlarda, maçlar, aynı gün 21: 00'de oynanır. Gece Gece NEW STATE MOBILE turnuvası hakkında daha fazla bilgi için Discord sunucusunakatılıp destek alabilir ve turnuvayı Resmi Instagramadresinden takip edebilirsin.

EsporGazetesi.com / Gamegar