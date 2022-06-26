FromSoftware'ın Yeni Oyunu Yapımının Son Aşamalarında

ELDEN RING'in yönetmeni Hidetaka Miyazaki, FromSoftware'ın yeni oyunu hakkında "yapımının son aşamalarında" yorumunu yaptı.

4Gamer tarafından FromSoftware oyunlarının yönetmeni olan Hidetaka Miyazaki ile yapılan bir röportaja göre ELDEN RING kadar devasa bir oyundan sonra From Software ara vermeyi düşünmüyor. Oyunlarının gelişimi sırasında bir firma olarak FromSoftware'ın ve çalışanlarının projelerine karşı izledikleri felsefesiyle ilgili uzun bir röportajda Bay Miyazaki, FromSoftware'ın yeni oyunu ile ilgili verdiği bir bilgi ile hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Bu yeni oyunun FromSoftware'ın eski Armored Core serisine eklenecek 6. oyun olduğu söylentileri de dolaşıyor.

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2018 yılında Bay Miyazaki ile yapılan başka bir röportaja göre FromSoftware, o yıla göre yakın zamanda çıkacak olan 3.5 farklı projenin olduğunu belirtmişti. Bu oyunlardan 0.5'lik küsurat 2018 çıkışlı PS4 için özel olarak çıkan VR oyunu Déraciné, diğer 2 oyun ise 2019 çıkışlı Sekiro: Shadows Die Twice, 2022 çıkışlı ELDEN RING idi. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni röportajda ise bu geriye kalan 1 oyunun ne durumda olduğu sorulduğunda, Bay Miyazaki şaşırtıcı bir şekilde oyunun yapımının son aşamalarına geldiğini söyledi. Bunun üstüne FromSoftware kadrosuna birçok yeni çalışan ve yeni fikirler eklediklerini belirten Bay Miyazaki, kendi dışında başka yönetmenler tarafından geliştirilen projeler olduğunu da ekledi.

Bu yeni oyunların içeriği ile ilgili bilgi vermesinin bu aşamada imkansız olduğunu belirten Bay Miyazaki, sadece önceki oyunlarından daha soyut ve farklı bir dünya yaratmaya çalıştığını ekledi. Ancak tabii ki farklı şeyler deniyor olmaları oyunlarındaki zorluk faktörünün köreleceği anlamına gelmiyor. Bay Miyazaki, 4Gamer ile olan röportajında oyunlarının neredeyse tümünde bulunan zorluk faktörünün oyunlarının zamansız ve akılda kalıcı olmasına büyük bir etki ettiğini de ekledi.

ELDEN RING, DARK SOULS ve Sekiro gibi şaheserlere imza atmış FromSoftware'ın yeni projeleri bakalım nelere imza atacak?

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