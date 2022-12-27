Fransa, Microsoft'a 60 milyon Euro para cezası verdi

Fransa'nın gizlilik gözlemcisi, kullanıcılarına izni olmadan reklam tanımlama bilgileri yerleştirdiği için Teknoloji devi Microsoft'a 60 milyon Euro para cezası verdi.

France 24'ün haberine göre, para cezası özellikle Fransa'nın Ulusal Teknoloji ve Özgürlükler Komisyonu'nun kullanıcıların çerezleri kabul ettikleri kadar reddetmelerine izin verecek şekilde kurulmadığını söylediği Microsoft'un arama motoru Bing ile ilgilidir.

MICROSOFT'A 60 MİLYON EURO PARA CEZASI

Fransız kişisel veri düzenleyicisi, kullanıcılar Bing'i ziyaret ettiğinde çerezlerin rızaları olmadan sistemlerine yerleştirildiğini, bu çerezlerin ise diğerlerinin yanı sıra reklam amacıyla kullanıldığını söyledi. Ulusal Teknoloji ve Özgürlükler Komisyonu ayrıca, çerezlerin kabul edildiği gibi reddetmek için herhangi bir düğme olmadığını da bildirdi.

60 milyon Euro para cezası, internet sitelerinin dijital cihazlarında herhangi bir bilgi depolamadan veya almadan önce ziyaretçilerden izin almasını gerektiren Avrupa Birliği'ndeki veri koruma yasasını ilgilendirmektedir.

Microsoft ise henüz para cezası hakkında yorum yapmadı. Ancak, sorunun çözülmesi için 3 ay süre verildi ve herhangi bir aksiyon almazlarsa para cezasına çarptırılacaklar.