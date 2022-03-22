Fortnite, Ukrayna kampanyasında 24 saatte 36 milyon topladı

Epic Games'in resmi haber sitesinde yayınlanan bir duyuruda şirket, 20 Mart ile 3 Nisan tarihler arasında Fortnite'ta yapılan tüm "gerçek para" satın alımlarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'daki insani yardım vakıflarını destekleyen hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.

BİR GÜNDE 36 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Epic Games, yayınladığı duyuru içerisinde 21 Mart tarihinde güncelleme yaparak, "21 Mart itibariyle, Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanları desteklemek için birlikte 36 milyon ABD doları insani yardım fonu topladık." sözlerine yer verdi.

YARDIM VAKIFLARINA BAĞIŞ YAPILACAK

Toplanan gelirler Ukrayna'ya sağlık desteği, gıda ve temiz su, temel ihtiyaç malzemeleri, adil yardım ve barınak da dâhil olmak üzere acil yardım desteği sağlanacak.

Microsoft, Fortnite'ın satıldığı tüm ülkelerde 3 Nisan'a kadar Microsoft Store'daki tüm Fortnite içerik satışlarından elde edilen net gelirlere katkıda bulunuyor. Net gelirler, iadeler ve geri dönüşler, faturalama maliyetleri, bant genişliği maliyeti, operasyon maliyeti ve vergiler net brüt gelirlerine eşittir.