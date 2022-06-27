Fortnite Nindo 2022 ödülleri neler? Fortnite Nindo'ya nasıl katılınır?
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Fortnite'ın bir yeni etkinliği Fortnite nindo 2022 ile Naruto ödüllerini kazanabilirsiniz. Nindo'da yolları tamamlayarak emojiler kazanabilir ve en sonunda ise Akatsuki kaplaması ve Manda Planörünü kazanabilirsiniz. Peki, Fortnite Nindo 2022 ödülleri neler? Detayları haberimizde…
Fortnite'a 21 Haziran'da eklenen Nindo 2022'de her yolda açtığınız birinci, beşince ve onuncu rozette ödüller kazanacaksınız. Bir yolu tamamladığınızda ise Akatsuki kaplamasını kazanacak, 4 yolun hepsini tamamladığınızda ise Manda planörünü kazanacaksınız.
FORTNITE NİNDO'YA NASIL KATILINIR?
Nindo internet sitesinde Epic Games hesabınızla oturum açın ve başlamak için "Görevler" sayfasına gidin. Daha sonra, Fortnite oynarken yollardaki görevleri tamamlayın ve web sitesinde ilerlemenizi takip edin! (Web sitesinde, ilerlemenizin güncellenmesi 90 dakikayı bulabilir.)
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Görevler, Fortnite Battle Royale ve Sıfır İnşa oyun modlarında tamamlanabilir (*her yolun açıklamasını okuyun). Nindo, 21 Haziran'da başlayacak ve 8 Temmuz 2022 saat 06.59'a kadar sürecek.
Ayrıca Akatsuki oyun içi kozmetik kaplaması ve Manda oyun içi kozmetik planörü, ilerleyen tarihlerde içerik mağazasından da alınabilecek.
FORTNITE NINDO 2022 ÖDÜLLERİ NELER?
Nindo 2022'de şu ödülleri kazanabileceksiniz:
- Itachi yolunda kazanılan 1 rozet, Şaşkın Itachi emojisini açacak.
- Gaara yolunda kazanılan 1 rozet, Odaklı Gaara emojisini açacak.
- Hinata yolunda kazanılan 1 rozet, Byakugan'lı Hinata emojisini açacak.
- Orochimaru yolunda kazanılan 1 rozet, Orochimaru'nun Sırıtması emojisini açacak.
- Bir yolda kazanılan 5 rozet, 20.000 TP verecek. Her yoldaki 5 rozeti açtığınızda toplamda 80.000 TP kazanabileceksiniz.
- Herhangi bir yolda 10 rozet açtığınızda Akatsuki kaplamasını kapacaksınız.
- Dört yolun hepsini tamamladığınızda son ödül olanManda planörünü kazanacaksınız.