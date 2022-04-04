Fortnite inşa modu geri döndü

Kaldırıldıktan iki hafta sonra inşa modu Fortnite'a geri döndü. Fortnite'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ister inşa modunu seçin isterseniz de sıfır inşa modunu seçerek Fortnite'ı oynayabileceksiniz.

Bu zamana kadar ki battle royale oyunlarından farklı bir yapısı olan Fortnite'taki inşa modu, geçtiğimiz günlerde oyundan kaldırılmıştı ve inşasız bir battle royale deneyimi sunuldu. Ancak, Fortnite'ın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuru ile inşa modunun geri geldiği açıklandı.

Fortnite'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnşa geri döndü. İster Fortnite Battle Royale'de inşa etmeyi seçin, ister yeni Fortnite sıfır inşa modunu deneyin, zafere giden yolda koşun, tırmanın ve ezin." sözlerine yer verildi.

Fortnite'ta inşa modunun kaldırılmasının ardından birçok oyuncu Fortnite'ın böyle daha güzel olduğunu öne sürdü. Fakat bu durum, inşa modunda profesyonel olan oyuncuları rahatsız etti. Geliştirici Epic Games, durumu eşitlemek adına oyuna iki farklı mod seçeneği sunarak isteyen inşa moduna girip oynayabilirken isteyen de sıfır inşa modunu oynayabilecek.