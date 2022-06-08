Formula 1 tutkunlarına müjde! F1 Manager 2022'nin çıkış tarihi açıklandı - Haberler

Yıllardır Formula pilotu olarak yer alınan oyunların ardından uzun süre sonra kendi Formula takımınızın patronu olabileceğiniz bir oyun piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Frontier Developments'ın yeni Formula oyunuF1 Manager 2022'nin önümüzdeki aylarda çıkacağı açıklandı.

F1 MANAGER 2022 ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Electronic Arts'ın F1 serisine karşın daha farklı deneyim ile kendi Formula takımınızın patronu olacağınız F1 Manager 2022'nin 30 Ağustos 2022'de Steam, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'te piyasaya çıkacağı duyuruldu.

KENDİ FORMULA TAKIMINIZI KURUN VE YÖNETİN

Kendi takımınızı kurarak pilotundan personeline kadar inceleyip mali durumunuzu iyileştirebileceğiniz ve yaklaşan yarışlarda kendinize ekstra avantaj sağlaması açısından rakip takımlarından sınıfının en iyisi personelini keşfedebileceğiniz, kendi araçlarınız üzerinde çalışıp rakibinize fark atacağınız araçları tasarlayabileceğiniz, start ışığı verildikten damalı bayrağın sallandığı ana kadarki kontrolün sizde olacağı, pit stratejisinden lastik seçimlerine ve sürücü çağrılarına kadar tüm kararların elinizde olacağı F1 Manager 2022 ile Formula takımı heyecanınızı yaşayın.