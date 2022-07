Ubisoft'un orta çağ savaş oyunu For Honor'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor kaç GB? İşte detaylar…

FOR HONOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

For Honor'ı düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i3-4150 veya AMD FX-4300 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartı gerektirirken önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerektirmektedir.

FOR HONOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-4150 veyaAMD FX-4300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX950 veya AMD Radeon R9 270

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

FOR HONOR ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX1080 veya AMD Radeon RX580

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

FOR HONOR KAÇ GB?

For Honor'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 90 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.