Nils Jakrins'in geliştirip Excalibur Games'in yayıncılığını yaptığı simülasyon oyunu Flashing Lights'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu araştırılıyor. Peki, Flashing Lights sistem gereksinimleri neler? Flashing Lights kaç GB? Detayları haberimizde…

Yasa ol ya da hayat kurtar! Tek başına veya 10 oyuncuya kadar çok oyunculu kooperatifte oynayın! Flashing Lights, arkadaşlarla daha rahat bir eğlence veya rol yapma fırsatı sunan bir açık dünya polis, itfaiye ve EMS simülatör oyunudur. Peki, Flashing Lights sistem gereksinimleri neler? Flashing Lights kaç GB? İşte detaylar…

FLASHING LIGHTS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Flashing Lights'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA 700 serisi veya AMD RX 400 serisi ekran kartı gerekmektedir.

FLASHING LIGHTS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 400 serisi veya NVIDIA 700 serisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

FLASHING LIGHTS KAÇ GB?

Flashing Lights'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

FLASHING LIGHTS KONUSU NE?

Tek başına veya 10 oyuncuya kadar çevrimiçi kooperatifte, bu sürükleyici sim, polis, itfaiye veya acil sağlık hizmetlerine kaydolmanızı ve açık bir dünyada her hizmete özgü görevleri üstlenmenizi sağlar. Umutsuz araba kovalamacalarına katılın, ölümcül yangınları söndürün ve hayatı tehdit eden yaralanmaları teşhis edin! Her departmanın, görevdeyken çalışmanız için kendi araç ve ekipman listesi vardır.

Polis ol! Genellikle bir suç olayına ilk cevap veren polis, en hızlı araç ve çeşitli hayat kurtarıcı ekipmanlarla donatılmıştır. Rolleri, park biletleri dağıtmaktan tehlikeli şüphelileri kovalamaya kadar değişir. Yanıp Sönen Işıklar'da, suç faaliyetlerini önlemek ve devam eden suçları durdurmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız.