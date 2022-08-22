First Date: Late To Date sistem gereksinimleri neler? First Date: Late To Date kaç GB?
Gamegar Haberleri
İnteraktif romantik komedi oyunu First Date: Late To Date'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Bağımsız Türk video oyun geliştiricisi Digital Fossil tarafından geliştirilip yayınlanan romantik komedi interaktif oyun First Date: Late To Date'in sistem gereksinimleri neler? First Date: Late To Date kaç GB? First Date: Late To Date kaç TL? detayları haberimizde…
Bağımsız Türk video oyun stüdyosu Digital Fossil tarafından geliştirilip yayınlanan First Date: Late To Date'in Steam'de yerini almasının ardından sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, First Date: Late To Date sistem gereksinimleri neler? First Date: Late To Date kaç GB? First Date: Late To Date ne kadar? İşte detaylar…
Sinematik sahneleri bulunan interaktif video oyunu First Date Late to Date, düşük sistemli PC dostudur. First Date Late to Date'i hemen hemen tüm bilgisayarlar rahatlıkla açabilir.
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- İşletim Sistemi: Windows 8
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: HD Graphics 4000
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
First Date Late to Date'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
First Date Late to Date'in Steam fiyatı 19,23 TL'dir.
her dakika karşısına çıkan seçenekler ile izleyicinin, filmin ilerleyişini belirlediği romantik-komedi interaktif sinematik oyundur.
Erdem, geç kaldığı bu ilk buluşmada, Derya'nın onu affetmesini sağlamalıdır yoksa ilişkileri hiç başlamadan bitecektir.
Erdem alacağı kararlar ile farklı yollara sürüklenip, kadın-erkek ilişkisinden oluşabilecek birçok durumu yaşayabilecektir. Alacağı her karar onu farklı yollara ve farklı sonlara sürükleyecektir.