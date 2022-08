İnteraktif romantik komedi oyunu First Date: Late To Date'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Bağımsız Türk video oyun geliştiricisi Digital Fossil tarafından geliştirilip yayınlanan romantik komedi interaktif oyun First Date: Late To Date'in sistem gereksinimleri neler? First Date: Late To Date kaç GB? First Date: Late To Date kaç TL? detayları haberimizde…

Bağımsız Türk video oyun stüdyosu Digital Fossil tarafından geliştirilip yayınlanan First Date: Late To Date'in Steam'de yerini almasının ardından sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, First Date: Late To Date sistem gereksinimleri neler? First Date: Late To Date kaç GB? First Date: Late To Date ne kadar? İşte detaylar…

FIRST DATE LATE TO DATE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Sinematik sahneleri bulunan interaktif video oyunu First Date Late to Date, düşük sistemli PC dostudur. First Date Late to Date'i hemen hemen tüm bilgisayarlar rahatlıkla açabilir.

FIRST DATE LATE TO DATE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 8

İşlemci: 1.8 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: HD Graphics 4000

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

FIRST DATE LATE TO DATE KAÇ GB?

First Date Late to Date'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

FIRST DATE LATE TO DATE KAÇ TL?

First Date Late to Date'in Steam fiyatı 19,23 TL'dir.

FIRST DATE LATE TO DATE KONUSU

her dakika karşısına çıkan seçenekler ile izleyicinin, filmin ilerleyişini belirlediği romantik-komedi interaktif sinematik oyundur.

Erdem, geç kaldığı bu ilk buluşmada, Derya'nın onu affetmesini sağlamalıdır yoksa ilişkileri hiç başlamadan bitecektir.

Erdem alacağı kararlar ile farklı yollara sürüklenip, kadın-erkek ilişkisinden oluşabilecek birçok durumu yaşayabilecektir. Alacağı her karar onu farklı yollara ve farklı sonlara sürükleyecektir.