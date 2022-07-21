FIFA 23'te Rus milli takımı veya Rus kulüpleri yer almayacak

Geçtiğimiz aylarda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen gerilim sonrası Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlara video oyun sektöründen de destek geldi. İlk olarak FIFA 22'den Rus takımlarını ve Rus milli takımını kaldıran EA, bu sene de yaptırımlara devam edecek.

FIFA 23'TE RUS TAKIMLARI YER ALMAYACAK

Eurogamer aracılığıyla paylaşılan haberde EA Sports'un Eurogamer'a karşı yaptığı açıklamada, "EA Sports, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi, barış ve Ukrayna'nın işgaline son verilmesi çağrısında bulunuyor." sözlerine yer verdi.

8 Mart 2022 tarihinde FIFA 22'ye gelen güncelleme ile Rus kulüplerinden oyuncu öğeleri, Rus kulüplerinden kit öğeleri, Rus kulüpleri ve milli takımlarının kaldırıldığı duyuruldu. Bu kararı sonrası EA Sports, Rus milli takımı ve Rus kulüplerini FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online'dan kaldırdı.

Yapılan yeni açıklama ile Rus kulüplerinin ve Rus milli takımının FIFA 23'te de yer almayacağı açıklandı.

FIFA 23, 1 Kasım'da PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games ve Origin'de piyasaya sürülecek.