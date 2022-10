Fallout 3, Epic Games Store'da Ücretsiz Olacak!

Epic Games 20 Ekim-27 Ekim tarihleri arasında Evoland Legendary Edition ile beraber Fallout 3 oyununu bedavaya verecek.

Epic Games bu hafta önceden belirttiği ToeJam & Earl: Back in the Groove ile birlikte sürpriz bir şekilde ücretsiz oyun listesine bir korku oyunu da ekledi. Konsept olarak birbirinin tam zıttı olan bu 2 oyunun açıklanmasından sonra ise Epic Games asıl bombayı bıraktı. Önümüzdeki hafta, yani 20 Ekim-27 Ekim arasında Fallout 3 Epic Games Store'da bedava olacak.

Cyberpunk 2077 Evreninde Geçen Roman 2023'te Geliyor

13 Ekim - 20 Ekim Epic Games Ücretsiz Oyunları

ToeJam & Earl: Back in the Groove

Darkwood

Epic Games 13 Ekim - 20 Ekim haftasının ücretsiz oyunlarını niş bir kitleye hitap eden ancak başarılı 2 oyun ile kapattı, bunlar ToeJam & Earl: Back in the Groove ve Darkwood. Birbirinden tamamen farklı bu 2 oyundan ToeJam & Earl'ün ücretsiz olacağı bilgisi zaten önceden verilmişti, ancak Darkwood herkes için sürpriz oldu.

Özünde bir hayatta kalma korku oyunu olan Darkwood; izometrik kamera açısıyla oynadığınız, sabah erzak alarak canavarların kol gezdiği geceden sağ çıkmaya çalıştığınız, Lovecraftvari atmosferi ve ses dizaynı ile tüylerinizi diken diken edecek çok başarılı bir oyun. Kütüphanenize eklemenizi ve bu tür oyunlara karşı ilginiz varsa denemenizi şiddetle önerdiğimiz bir oyun Darkwood.

20 Ekim - 27 Ekim Epic Games Ücretsiz Oyunları

Evoland Legendary Edition

Fallout 3: GOTY Edition

Epic Games 13 Ekim haftasının oyunlarını açıkladıktan sonra önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları hakkında da bilgi verdi, bu oyunlardan birisi ise endüstrinin devasa isimlerinden Fallout 3. New Vegas ile beraber Fallout serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Fallout 3, Game of The Year sürümü ile 20 Ekim - 27 Ekim tarihleri arasında Epic Games Store'da bedava olacak. Kütüphanenize eklemenizi ve oynamanızı şiddetle önerdiğimiz bir oyundur kendisi.

Fallout 3 ile birlikte ücretsiz olacak Evoland Legendary Edition ise haliyle Fallout'un yarattığı sesin biraz altında kalacak. İlk oyununa kıyasla pek çok konuda kendini geliştirmiş bir JRPG oyunu olsa da maalesef PC portunda can sıkıcı hatalar var. Sevenler seviyor, ancak sevmesi çok da kolay bir oyun değil. Yine de kütüphanenize eklemekten zarar gelmez, belki de seveceğiniz bir macera olur.