Fallout 3 Epic Games Mağazasında Ücretsiz Oldu

Fallout 3 Epic Games üzerinde ücretsiz oldu. Düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtan Epic Games bu kez Fallout serisinin üçüncü halkasını oyuncularla buluşturuyor. Oyun dünyasının bonkör platformu bu hafta dağıttığı ücretsiz yapımla dikkatleri çekti. Epic Games bedava oyunlar kervanına bu kez Fallout 3 de katılıyor. Oyuncuları post-apokaliptik bir ABD'ye davet eden yapım kısa bir süreliğine ücretsiz …

Fallout 3 Epic Games üzerinde ücretsiz oldu. Düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtan Epic Games bu kez Fallout serisinin üçüncü halkasını oyuncularla buluşturuyor.

Oyun dünyasının bonkör platformu bu hafta dağıttığı ücretsiz yapımla dikkatleri çekti. Epic Games bedava oyunlar kervanına bu kez Fallout 3 de katılıyor. Oyuncuları post-apokaliptik bir ABD'ye davet eden yapım kısa bir süreliğine ücretsiz olacak. Oyunu kütüphanesine ekleyen oyuncular dilediği zaman radyoaktif bir maceraya atılabilecek.

Oyunun ücretsiz olduğu süreç ise oldukça manidar bir tarihe tekabül ediyor. 28 Ekim 2008 tarihinde çıkış yapan Fallout 3'ü hesabına eklemek isteyen oyuncuların 27 Ekim tarihine kadar işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bununla beraber oyunun Game of the Year Edition adlı sürümünün ücretsiz olarak sunulduğunu belirtmekte fayda var. Bu pakette temel oyun içeriklerinin yanı sıra beş ek paket de yapımda yer alacak.

Operation: Anchorage: Oyuncular askeri bir simülasyona girerek Anchorage'ın özgürlüğü için Çinli Komünist istilacılara karşı mücadele veriyor.

Broken Steel: Bu ek pakette oyuncular Liberty Prime adlı dev robot ile aynı saflarda Enclave'in kalıntılarına karşı mücadele ediyor.

The Pitt: The Pitt ek paketi oyuncuları post-apokaliptik Pittsburgh bölgesinde köleler ve köle sefirleri arasındaki mücadelede yer almaya davet ediyor.

Point Lookout: Maryland bölgesinin kıyılarındaki bataklıklarda açık uçlu bir maceraya atılmak isteyen oyuncular da Point Lookout genişleme paketinin görev zincirine başlayabilir.

Mothership Zeta: Mothership Zeta ek paketinde oyuncular Capital Wasteland'ın göğünde süzülen dev bir uzay gemisine ışınlanarak istilacı uzaylılara karşı mücadele veriyor.

Fallout 3: Game of the Year Edition ile beraber Evoland: Legendary Edition da bedava sunuluyor. Epic Games kullanıcıları önümüzdeki hafta boyunca bu iki oyuna bedava olarak sahip olabilecek. Önümüzdeki haftalarda ise Saturnalia ve Warhammer 40,000: Mechanicus ücretsiz olacak.

Sıra-tabanlı strateji oyununda oyuncular karanlık bir gelecekte Adeptus Mechanicus birliğinin birimlerini yönetiyor. Ürpertici estetiği ile dikkat çeken Saturnalia oyuncuları korku hayatta kalma bileşenlerinin yer aldığı bir oynanış formülünü davet ediyor.