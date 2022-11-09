Facebook'un Kurucusu Mark Zuckerberg 11,000 Kişiyi İşten Çıkardı

Faebook, WhatsApp, Instagram ve Oculus VR'ın kurucusu Mark Zuckerberg 11.000 kişiyi işten çıkardı. Şirket iş gücünde %13 küçülmeye gitti.

Meta'nın başındaki isim Mark Zuckerberg bu kararı neden aldığına dair çalışanlarına mesaj gönderdi. "Bugün Meta'nın tarihinde gerçekleştirilmesi en zor olan değişikliklerden birini sizlerle paylaşacağım" diyen Zuckerberg, binlerce kişinin işine son vereceğini duyurdu.

"Takımımızın %13 küçülmeye gitmesine ve 11,000'den fazla yetenekli çalışanımız ile yollarımızı ayırmaya karar verdim."

Zuckerberg kritik kararın arkasındaki sebeplerden bahsetti. Pandemi sürecine değinen Meta patronu, "pek çok kişi gibi ben de pandeminin sağladığı olumlu çevrimiçi hareketlenmelerine odaklandım ve bunun üzerine yatırımlarımızı büyük oranda artırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Meta'nın lideri "olumsuz sonuçlar, artan rekabet ve çeşitli gelir kayıpları" gibi sebeplerden bahsederek verdiği kararın yanlış olduğuna değindi. "Yanlış yaptım ve bunun için sorumluluk alıyorum" diyen Zuckerberg, metaverse üzerine harcanan 15 milyar dolarlık harcamalardan sonra ilk geri adımı kaydetmiş oldu.

İşten çıkarılan çalışanlar ise 16 haftalık tam ücret ve bunun yanı sıra çalıştıkları her yıl için ayrıca 2 haftalık ödeme daha alacak. Şirket bununla beraber karardan etkilenen çalışanlara altı aylık sağlık sigortası da sağlayacak.

Geçtiğimiz süreçte teknoloji dünyasını kasıp kavuran metaverse gemisinin kaptanlığını Meta üstlendi. Bununla beraber dünyanın dört bir yanında sanal gerçeklik üzerine yapılan yatırımlarda vites artırıldı.

Önceki ay Decentraland metaverse platformu aktif hale geldi fakat DappRadar verileri platformun günlük sadece 38 aktif kullanıcıya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Dolayısıyla metaverse üzerinde yapılan harcamaların dev şirketlerde somut bir başarıya henüz zemin hazırlayamadığını söyleyebiliriz.

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Mark Zuckerberg bu kararının metaverse açıklamaları ile doğrudan ilgisi olduğuna dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat Meta'nın son bir yıl içerisinde yaşadığı kayıplar göz önünde bulundurulduğunda işten çıkarma kararının ardında metaverse yatırımlarının olduğunu tahmin etmek güç değil.

Diğer yandan dev işten çıkarma dalgalarının Meta ile sınırlı olmadığını belirtmekte fayda var. Yakın zamanda Twitter'da dengeleri değiştiren Elon Musk da sosyal medya titanının sahip olduğu iş gücünü yarıya böldü.