TiGames'in geliştirip bilibili'nin yayıncılığını yaptığı steampunk temalı aksiyon oyunu F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sistem gereksinimleri neler? F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch kaç GB? Detayları haberimizde…

Aksiyon Platform (Metroidvania) tarzında bir haritada bir düzineden fazla eşsiz bölgeyi keşfet. Temel çarpışma, bulmaca çözme ve platform mekanikleri; sayısız saklı odayla, gizli geçitlerle, kestirme yollarla ve oyuncuların tamamlayabileceği her türlü ödüllendirici mücadeleyle tamamlanmaktadır. Peki, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sistem gereksinimleri neler? F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch kaç GB?

FIST FORGED IN SHADOW TORCH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FIST Forged In Shadow Torch'u oynayabilmek için Intel Core i5-6400 veya AMD FX 8320, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon R9 280 ekran kartı gerekmektedir.

FIST FORGED IN SHADOW TORCH MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6400 veya AMD FX 8320

: Intel Core i5-6400 veya AMD FX 8320 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon R9 280

: NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon R9 280 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

FIST FORGED IN SHADOW TORCH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6400

: Intel Core i5-6400 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 6GB

: NVIDIA GTX 1060 6GB Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

FIST FORGED IN SHADOW TORCH KAÇ GB?

FIRST Forged in Shadow Torch'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.