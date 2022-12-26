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F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sistem gereksinimleri neler? F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch kaç GB?

Gamegar Haberleri

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sistem gereksinimleri neler? F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch kaç GB?

TiGames'in geliştirip bilibili'nin yayıncılığını yaptığı steampunk temalı aksiyon oyunu F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sistem gereksinimleri neler? F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch kaç GB? Detayları haberimizde…

Aksiyon Platform (Metroidvania) tarzında bir haritada bir düzineden fazla eşsiz bölgeyi keşfet. Temel çarpışma, bulmaca çözme ve platform mekanikleri; sayısız saklı odayla, gizli geçitlerle, kestirme yollarla ve oyuncuların tamamlayabileceği her türlü ödüllendirici mücadeleyle tamamlanmaktadır. Peki, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sistem gereksinimleri neler? F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch kaç GB?

FIST Forged In Shadow Torch'u oynayabilmek için Intel Core i5-6400 veya AMD FX 8320, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon R9 280 ekran kartı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i5-6400 veya AMD FX 8320
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon R9 280
  • Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i5-6400
  • Bellek : 16 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 6GB
  • Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

FIRST Forged in Shadow Torch'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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