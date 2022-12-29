Ammobox Studios tarafından geliştirilip yayınlanan FPS fütüristik çok oyunculu oyunu Eximius: Seize the Frontline'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Eximius: Seize the Frontline sistem gerkesinimleri neler? Eximius: Seize the Frontline kaç GB? Detayları haberimizde...

EXIMIUS, manga tabanlı savaşa odaklanan bir FPS/RTS melezidir. Oyun, her takımın 4 Takım Subayı ve bir Komutandan oluştuğu yoğun bir 5'e 5 çok oyunculu deneyim sunuyor. Peki, Eximius: Seize the Frontline sistem gerkesinimleri neler? Eximius: Seize the Frontline kaç GB? İşte detaylar...

EXIMIUS SEIZE THE FRONTLINE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Eximius: Seize the Frontline'ı minimum ayarlarda oynamak için AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600, minimum 8 GB RAM ve AMD Radeon RX580 veya NVIDIA GeForce GTX 1650 ekran kartı gerekmektedir.

EXIMIUS SEIZE THE FRONTLINE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1

: Windows 7 SP1 İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600

: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX580 veya NVIDIA GeForce GTX 1650

: AMD Radeon RX580 veya NVIDIA GeForce GTX 1650 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 34 GB kullanılabilir alan

EXIMIUS SEIZE THE FRONTLINE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 7 5700 veya Intel Core i5-8600K

: AMD Ryzen 7 5700 veya Intel Core i5-8600K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon 5700XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070

: AMD Radeon 5700XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 34 GB kullanılabilir alan

EXIMIUS SEIZE THE FRONTLINE KAÇ GB?

Eximius: Seize the Frontline'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 34 GB boş depolama alanı gerekmektedir.