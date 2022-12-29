Eximius: Seize the Frontline sistem gerkesinimleri neler? Eximius: Seize the Frontline kaç GB?
Gamegar Haberleri
Ammobox Studios tarafından geliştirilip yayınlanan FPS fütüristik çok oyunculu oyunu Eximius: Seize the Frontline'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Eximius: Seize the Frontline sistem gerkesinimleri neler? Eximius: Seize the Frontline kaç GB? Detayları haberimizde...
EXIMIUS, manga tabanlı savaşa odaklanan bir FPS/RTS melezidir. Oyun, her takımın 4 Takım Subayı ve bir Komutandan oluştuğu yoğun bir 5'e 5 çok oyunculu deneyim sunuyor. Peki, Eximius: Seize the Frontline sistem gerkesinimleri neler? Eximius: Seize the Frontline kaç GB? İşte detaylar...
Eximius: Seize the Frontline'ı minimum ayarlarda oynamak için AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600, minimum 8 GB RAM ve AMD Radeon RX580 veya NVIDIA GeForce GTX 1650 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7 SP1
- İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon RX580 veya NVIDIA GeForce GTX 1650
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 34 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : AMD Ryzen 7 5700 veya Intel Core i5-8600K
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon 5700XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 34 GB kullanılabilir alan
Eximius: Seize the Frontline'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 34 GB boş depolama alanı gerekmektedir.