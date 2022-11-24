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Evil Dead the Game sistem gereksinimleri neler? Evil Dead the Game kaç GB?

Gamegar Haberleri

Evil Dead the Game sistem gereksinimleri neler? Evil Dead the Game kaç GB?

Saber Interactive tarafından geliştirilip yayınlanan Evil Dead the Game'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Evil Dead the Game sistem gereksinimleri neler? Evil Dead the Game kaç GB? Detayları haberimizde…

Ash Williams veya ikonik Evil Dead serisinden arkadaşlarını oynayarak üst düzey bir eşli mod ve çok oyunculu bir PVP aksiyon deneyimi dolu bu oyunda iş birliği yapabileceğiniz Evil Dead the Game'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Evil Dead the Game sistem gereksinimleri neler? Evil Dead the Game kaç GB? İşte detaylar…

  • İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit
  • İşlemci : Açıklanmadı
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : Açıklanmadı
  • Depolama : 45 GB boş alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit
  • İşlemci : Intel core i7-7770 veya AMD Ryzen 2600X
  • Bellek : 16 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD RX 5600 XT
  • Depolama : 45 GB boş alan

Evil Dead the Game'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 45 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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