Saber Interactive tarafından geliştirilip yayınlanan Evil Dead the Game'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Evil Dead the Game sistem gereksinimleri neler? Evil Dead the Game kaç GB? Detayları haberimizde…

Ash Williams veya ikonik Evil Dead serisinden arkadaşlarını oynayarak üst düzey bir eşli mod ve çok oyunculu bir PVP aksiyon deneyimi dolu bu oyunda iş birliği yapabileceğiniz Evil Dead the Game'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Evil Dead the Game sistem gereksinimleri neler? Evil Dead the Game kaç GB? İşte detaylar…

EVIL DEAD THE GAME MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Depolama : 45 GB boş alan

EVIL DEAD THE GAME SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel core i7-7770 veya AMD Ryzen 2600X

: Intel core i7-7770 veya AMD Ryzen 2600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD RX 5600 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD RX 5600 XT Depolama : 45 GB boş alan

EVIL DEAD THE GAME KAÇ GB?

Evil Dead the Game'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 45 GB boş depolama alanı gerekmektedir.