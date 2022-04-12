EU Masters 2022 Bahar Mevsiminin grup aşaması eşleşmeleri belli oldu!
EsporGazetesi.com - Gamegar
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Ön eleme aşamasında yarışan 16 takımdan sadece 4'ü Grup aşamasına çıkmaya hak kazandı.
EU Masters 2022 Bahar Mevsiminde grup aşamasına geçme zamanı geldi. Ön eleme aşamasında yarışan 16 takımdan sadece 4'ü Grup aşamasına çıkmaya hak kazandı.
Temsilcimiz 113'ün takımı Karmine Corp, bulunduğu D grubunu namağlup bir şekilde bitirerek bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Ön eleme aşamasından çıkan diğer takımlar:
- Vitality.Bee
- Bifrost
- Karmine Corp
- UOL Sexy Edition
Eu Masters 2022 Bahar Mevsimi Grup Aşaması
16 takımın katıldığı grup aşamasının başlangıç tarihi 14 Nisan 2022 olarak belirlendi. Toplamda 8 gün sürece grup aşamasında, toplamda 48 maç oynanacak. Temsilcimiz Ragner'li LDLC OL ve 113'lü Karmine Corp, bu aşamada toplam 6 maç oynayacak. EUM 2022'nin maç takvimi şu şekilde:
EsporGazetesi.com / Gamegar