Eski CD Project Red geliştiricisi yeni oyun üzerinde çalışıyor

Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 gibi önemli oyunlara imzasını atan CD Projekt Red'in eski geliştiricisinin kurduğu video oyun stüdyosu Dark Passenger, yeni oyunu için iş ilanı oluşturdu.

DARK PASSENGER YENİ BİR OYUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Dark Passenger'ın Twitter'dan yaptığı duyuruda yeni geliştireceği oyun için oyun tasarımcısı, teknoloji sanatçısı, evre sanatçısı ve ses tasarımcısı da dahil olmak üzere birçok rol için iş ilanı açtı.

Stüdyonun ilk oyunu, Feodal Japonya'da geçecek ve Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirileceği bildirildi.Oyunun co-op, PvP ve PvE içeren çok oyunculu bir oyun olacağı bilinirken, iktidardaki Şogun'u deviren ve yeni bir taht kuran işgalcinin hikayesini anlatacak.

Dark Passenger'ın internet sitesinde yapılan duyuruda, "Amacımız, hem iş birliğine hem de rekabete odaklanan son derece heyecan verici çevrimiçi oyunlar oluşturmak. İnsan etkileşimlerinden, ittifaklardan, cesur yüzleşmelerden ve beklenmedik kıvrımlardan etkileniyoruz." sözlerine yer verdi.

"Her oyunu benzersiz ve şaşırtıcı hale getirmek için birçok prosedürle çözüm kullanıyoruz. Her ne kadar tüm oyuncular aynı hedefe sahip olsa da, her seferinde taktikleri değiştirmek ve farklı yollar izlemek gerekecek."