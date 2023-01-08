Yoğun, taktiksel nişancı oyunu Escape From Tarkov, kapalı beta süresince gördüğün büyük ilgi ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Escape From Tarkov'u oynamak isteyen oyuncular, "Escape From Tarkov Steam'e gelecek mi?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Escape From Tarkov Steam'e gelecek mi? Escape From Tarkov nasıl oynanır? Detayları haberimizde….

Battlestate Games'in taktiksel nişancı oyunu Escape From Tarkov, birçok yayıncı tarafından oynanmaktadır. Ancak, oyunu Steam mağazasında aratan kullanıcılar herhangi bir sonuca ulaşamamaktadır. Peki, Escape From Tarkov Steam'e gelecek mi? Escape From Tarkov nasıl oynanır? İşte detaylar…

ESCAPE FROM TARKOV STEAM'E GELECEK Mİ?

Escape From Tarkov, Steam, Epic Games, GOG gibi dijital video oyun dağıtım platformlarında bulunmamaktadır. Escape From Tarkov'un ise Steam'e ne zaman geleceğine dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

ESCAPE FROM TARKOV NASIL OYNANIR?

Escape From Tarkov'u oynamak isteyen oyuncular, oyunu yalnızca kendi internet sitesinden satın alıp indirerek oynayabilmektedir. Oyunu oynamak için "escapefromtarkov.com" sitesinde giderek oyunu satın alabilirsiniz.