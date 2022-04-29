Epic Games ve Apple'ın arası tekrardan kızıştı
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Eski Activision Blizzard ve Apple çalışanı olan Cher Scarlett, Epic Games'e karşı Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na işçi şikayetinde bulundu ve Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'i emek savunuculuğu ve sendikaların desteği nedeniyle onu işe almayı reddetmekle suçladı
Epic Games'e karşı oluşturulan şikayette Scarlett, Epic Games'in bir işçi örgütünü desteklediği bir kuruluş ile çalıştığı ve çalışma koşullarını protesto ettiği için onu işe almayı reddettiğini öne sürerek şikâyette bulundu.
Eski Activision Blizzard ve Apple çalışanının Epic Games'te işe alınamaması üzerine Epic Games'in sözcüsü Elka Looks, Scarlett'ın şirkete bir pozisyon için başvuran iki adaydan biri olduğunu söyledi. Şirketin, işe alma sürecinin başlarında da Scarlett'ın emek savunuculuğunun farkında olduğunu ve bu durumların kararlarını etkilemediği sözlerine yer verdi.
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Aktif iş pozisyonunu mülakatta daha yüksek puan alan bir başka adaya verdiklerini söyleyen Looks, "Form, kararımızda herhangi bir rol oynamadı. Adaylardan işe alım süreci boyunca bir dış faaliyet formu doldurmaları istenir ve formu bir adaya vermeleri, bir teklifin geleceğine dair bir onay vermedik." sözlerine yer verdi.
Cher Scarlett ise işe alınmadığını öğrendiğinde, şirketin ayrımcılık yaptığını düşünerekten Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na şikayette bulundu ve geri dönüş için beklediğini söyledi.