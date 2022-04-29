Epic Games ve Apple'ın arası tekrardan kızıştı

Epic Games'e karşı oluşturulan şikayette Scarlett, Epic Games'in bir işçi örgütünü desteklediği bir kuruluş ile çalıştığı ve çalışma koşullarını protesto ettiği için onu işe almayı reddettiğini öne sürerek şikâyette bulundu.

İŞÇİ ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEDİĞİ İÇİN İŞE ALINMADIĞINI İDDİA ETTİ

Eski Activision Blizzard ve Apple çalışanının Epic Games'te işe alınamaması üzerine Epic Games'in sözcüsü Elka Looks, Scarlett'ın şirkete bir pozisyon için başvuran iki adaydan biri olduğunu söyledi. Şirketin, işe alma sürecinin başlarında da Scarlett'ın emek savunuculuğunun farkında olduğunu ve bu durumların kararlarını etkilemediği sözlerine yer verdi.

"TEKLİF GELECEĞİNE DAİR BİR ONAY VERMEDİK"

Aktif iş pozisyonunu mülakatta daha yüksek puan alan bir başka adaya verdiklerini söyleyen Looks, "Form, kararımızda herhangi bir rol oynamadı. Adaylardan işe alım süreci boyunca bir dış faaliyet formu doldurmaları istenir ve formu bir adaya vermeleri, bir teklifin geleceğine dair bir onay vermedik." sözlerine yer verdi.

EPIC GAMES'İ ŞİKAYET ETTİ

Cher Scarlett ise işe alınmadığını öğrendiğinde, şirketin ayrımcılık yaptığını düşünerekten Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na şikayette bulundu ve geri dönüş için beklediğini söyledi.