Epic Games'te bu hafta iki oyun ücretsiz

Epic Games her hafta ücretsiz oyun vererek oyuncuların gönlündeki tahtı korumaya devam ediyor. Epic Games'te 2022 Yaz İndirimleri'nin başlamasıyla birlikte yüzlerce oyunda indirim uygulanmaya başladı, aynı zamanda şirket her hafta kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyun kampanyasını sürdürüyor.

EPIC GAMES'TE BU HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNLARI: TANNENBERG VE SHOP TITAN

Epic Games'in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar açıklandı. Birinci Dünya Savaşını konu alan çevrimiçi aksiyon oyunu Tannenberg ve RPG ticaret simülasyonu Shop Titans ücretsiz oldu.

TANNABERG

Battlefield tarzı bir oynanışa sahip olan Tannenberg'de 64 oyunculu sekiz harita yer alıyor.

SHOP TITANS

Shop Titans hali hazırda Steam'de zaten ücretsiz oynanabilen RPG simülasyonuydu ancak bu haftadan itibaren Epic Games Store'a da eklendi.

Tekmoloji / Gamegar