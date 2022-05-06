Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 33 TL değerinde ücretsiz oyun veren Epic Games, beklentilerin altında kaldı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilen tek ve çok oyunculu sıra temelli strateji oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. 6 – 12 Mayıs tarihleri arasındaki ücretsiz Epic Games oyunu ne? Peki, bu hafta Epic Games'te hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in bir sonraki hafta (12 – 19 Mayıs) oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 12 Mayıs'tan itibaren etkin olacak aksiyon macera oyunu Jotun: Valhalla Edition ve Prey'i ücretsiz olarak verecek. Bir sonraki hafta verilecek oyunların değeri ise 225 TL değerindedir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

EPIC GAMES 6 – 12 MAYIS ÜCRETSİZ OYUNLARI

TERRAFORMING MARS

Terraforming Mars'ta belirli bir profile sahip bir şirketi kontrol ediyorsunuz. Proje kartlarını oynayın, üretim oluşturun, şehirlerinizi ve yeşil alanlarınızı haritaya yerleştirin ve kilometre taşları ve ödüller için yarışın!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title