Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilen tek ve çok oyunculu sıra temelli strateji oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. 6 – 12 Mayıs tarihleri arasındaki ücretsiz Epic Games oyunu ne? Peki, bu hafta Epic Games'te hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in bir sonraki hafta (12 – 19 Mayıs) oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 12 Mayıs'tan itibaren etkin olacak aksiyon macera oyunu Jotun: Valhalla Edition ve Prey'i ücretsiz olarak verecek. Bir sonraki hafta verilecek oyunların değeri ise 225 TL değerindedir.

EPIC GAMES 6 – 12 MAYIS ÜCRETSİZ OYUNLARI

TERRAFORMING MARS

Terraforming Mars'ta belirli bir profile sahip bir şirketi kontrol ediyorsunuz. Proje kartlarını oynayın, üretim oluşturun, şehirlerinizi ve yeşil alanlarınızı haritaya yerleştirin ve kilometre taşları ve ödüller için yarışın!