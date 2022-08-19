Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıklandı! 18 Ağustos Perşembe

Popüler dijital oyun dağıtım platformu Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki oyunu kült oyun severleri mutlu etti. Peki, Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları neler? Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

Kullanıcılarına her hafta Perşembe günü ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, bu hafta Nintendo 64 için piyasaya sürülen kült oyun Doom 64 ve Epic Games'in oynaması ücretsiz oyunu Rumbleverse için ise Boom Boxer Pack'i ücretsiz olarak verdi.

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ?

Geçtiğimiz hafta kullanıcılara Cook, Serve, Delicious! 3?!'ü veren Epic Games, bu hafta kullanıcılarına aksiyon, dövüş oyunu Rumbleverse için eklenti paketi Boom Boxer Pack ve Nintendo 64'ün klasik oyunu Doom 64'ü ücretsiz olarak verdi.

EPIC GAMES HAFTAYA HANGİ OYUNU ÜCRETSİZ VERECEK?

Epic Games'in bir 25 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında vereceği ücretsiz oyun açıklandı. Epic Games kullanıcılarına strateji oyunu Ring of Pain'i ücretsiz olarak erecek.

DOOM 64

1997'de Nintendo 64 için piyasaya sürülen orijinal oyunun gelişmiş sürümünü oyna. Cehennemin Dünya istilasını durdurmanın üstünden yıllar geçti. İnsanlığın güvenliği adına karantinaya alınan Mars'taki UAC araştırma tesisleri terkedildi ve unutuldu... ta ki şimdiye dek.

RUMBLEVERSE - BUM BOKSÇU İÇERİK PAKETİ

Bu paket, özel Bum Boksçu seti, özel bir unvan kartı arka planının ve çerçevesinin yanı sıra 120 dakikalık oyun için Şöhret güçlendirici içerir.