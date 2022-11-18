Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları açıklandı! Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games bu hafta kullanıcılarına 108 TL değerinde 2 adet ücretsiz oyun veriyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilen tek oyunculu macera strateji oyunu ve çok oyunculu rekabetçi aksiyon oyunu, Epic Games'te bu hafta ücretsiz oyunlar arasında yer aldı.

EPIC GAMES HANGİ YUNLAR ÜCRETSİZ?

Epic Games'in 108 TL değerindeki ücretsiz oyunları 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'a kadar geçerlidir. 24 Kasım saat 19.00'dan itibaren bir sonraki haftanın ücretsiz oyunları kullanıcılara verilecek.

Epic Games'in bir sonraki hafta oyunları da açıklandı. Epic Games, kullanıcılarına 24 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında oyuncuları sevindirecek Star Wars Squadrons oyununu ücretsiz olarak verecek.

EVIL DEAD: THE GAME

Ash Williams veya ikonik Evil Dead serisinden arkadaşlarını oynayarak üst düzey bir eşli mod ve çok oyunculu bir PVP aksiyon deneyimi dolu bu oyunda iş birliği yap.

DARK DEITY

Terrazael dünyasına adım atın ve yakında efsanevi olacak kahramanlara liderlik ederek, tutulmayan yeminler, pervasız savaşlar ve evcilleştirilmemiş sihirle parçalanmış bir ülkeyi yeniden kurma arayışında olun. Sıra tabanlı savaşlarda savaşın, karakter ilişkilerini yönetin, tehlikeli eserler toplayın ve dünyayı geri yükleyin.

RUMBLEVERSE EPIC CHEERLEADER PAKETİ

Ayrıca bu hafta Epic Games kullanıcılarına RumbleVerse'te kullanabilecekleri Epic Cheerleader Paketi'ni ücretsiz olarak veriyor. Destansı gururunu göster. Epic Cheerleader Paketinde Epic Cheerleader Kozmetik Öğesi, Siyah Temalı Unvan Kartı, arka plan çerçevesi ve 120 dakikalık Şöhret güçlendirici yer alıyor.