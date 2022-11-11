Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları açıklandı! Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 86 TL değerinde ücretsiz oyunlar veren Epic Games, beklentilerin altında kaldı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilen tek oyunculu basit eğlence oyunu ve Edo döneminde Japonya'da geçen zorlu bir taktiksel gizlilik strateji oyunu, Epic Games'te bu hafta ücretsiz oyunlar arasında yer aldı.

Epic Games'in bir sonraki hafta oyunları da açıklandı. Epic Games, kullanıcılarına 17 – 24 Kasım tarihleri arasında Dark Deity ve Evil Dead: The Game oyunlarını ücretsiz olarak verecek.

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ?

Alba - A Wildlife Adventure

Bir çocuk bile dünyayı değiştirebilir. Yaşadığı güzel adayı ve oradaki yaban hayatını korumak için çıktığı yolculukta Alba'ya eşlik et, tabii bu sırada bir devrimin fitilini de ateşleyebilirsin.

Akdeniz'deki bir adada yaşayan büyükanne ve büyükbabasına yapacağı ziyarette Alba'ya eşlik et. Alba, arkadaşı Ines ile adadaki yaban hayatını keşfederek geçireceği huzurlu bir yaz için hazırdır. Fakat tehlike altındaki bir hayvanı gördüğünde, bu konuda bir şeyler yapması gerektiğine karar verir.

Etraftaki çöpleri görmezden gelirsen, burası tamı tamına bir Akdeniz cenneti! Huzur dolu kumsallarından tut yükseklerden kasabaya doğru bakan tarihi kalesine kadar bütün bir ada keşfetmen için seni bekliyor. Ines ve tam bir kuş meraklısı olan büyükbaban ile birlikte, adayı kurtarma hareketini başlatacaksın. Kim bilir, belki sıra sonra dünyaya da gelir.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics, Edo döneminde Japonya'da geçen zorlu bir taktiksel gizlilik oyunudur. Yeni bir Shogun, Japonya yönetimini ele geçiriyor ve yurt genelinde barış uyguluyor. O, komplo ve isyana karşı savaşında sabotaj, suikast ve casusluk gibi sıra dışı becerilere sahip beş uzman topluyor.

Ölümcül uzmanlardan oluşan bir ekibin yönetimini ele geçirin ve düzinelerce düşman arasında gölgelere sızın. Muazzam kaleler, karlı dağ manastırları ya da gizli kamplara gizlice girerken yaklaşımınızı seçin. Tuzaklar kurun, rakiplerinizi zehirleyin veya düşmanla irtibattan tamamen kaçının.

Bir ekip olarak çalışmak ilk başta imkansız gibi görünüyor. Fakat birçok görevden sonra güven kazanılıyor ve arkadaşlıklar kuruluyor. Karakterler kendi dinamiklerini oluşturuyor ve her üye kendi özel şeytanıyla yüzleşmek zorunda kalacak.