Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları açıklandı! Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 48 TL değerinde ücretsiz oyunlar veren Epic Games, beklentinin altında kaldı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Bu hafta kullanıcılarına bağımsız stüdyolar tarafından geliştirilmiş korku oyunu ve Rogue-Lite Indie oyununu ücretsiz olarak veriyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games'in bir sonraki hafta oyunları da açıklandı. Epic Games, kullanıcılarına 20 – 27 Ekim tarihleri arasında Evoland Legendary Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition'ı ücretsiz olarak verecek.

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ?

Darkwood

Darkwood - hayatta kalma korkusuna yeni bir bakış açısı. Gün geçtikçe zengin, sürekli değişen bir serbest dolaşım dünyasını toplayın ve keşfedin, ardından sığınağınıza çekilin ve sabah ışığı için dua edin.

ToeJam & Earl: Back in the Groove!

ToeJam & Earl: Back in the Groove, klasik konsol oyunlarından en iyi özelliklerin bir araya getirilmiş halidir ve tonlarca yeni ve eğlenceli geliştirmeyle birlikte sunulmaktadır. Funkotron'dan yeni 4 oyunculu çevrimiçi ve yerel kooperatif, çılgın Earthlings, tuhaf hediyeler ve uzaylılarla orijinal roguelike oyunu yeniden yaşayın!