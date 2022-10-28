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Epic Games'in 82 TL değerindeki ücretsiz oyunları açıklandı

Gamegar Haberleri

Epic Games'in 82 TL değerindeki ücretsiz oyunları açıklandı

Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren popüler dijital oyun dağıtım platformu ve video oyun geliştiricisi Epic Games, bu haftaki ücretsiz oyunlarını kullanıcılarının erişimine açtı. 82 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun veren Epic Games, ücretsiz olarak strateji ve korku oyunu veriyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? Detayları haberimizde…

Bağımsız stüdyolar tarafından geliştirilen iki oyun, bu hafta Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Tek oyunculu hayatta kalma korku oyunu ve sıra temelli strateji oyunu Epic Games Store'da 3 Kasım Perşembe gününe kadar ücretsiz.

Epic Games'in bir sonraki hafta oyunları da açıklandı. Epic Games, kullanıcılarına 3 – 10 Kasım tarihleri arasında bulmaca oyunu Filament ve aksiyon strateji oyunu Rising Storm 2: Vietnam'ı ücretsiz olarak verecek.

Epic Games'in 82 TL değerindeki ücretsiz oyunları açıklandı

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ?

Saturnalia

Bir Hayatta Kalma Korku Macera Oyunu: Bir araya gelmiş bir dizi karakterle kadim ritüelin tenha bir köyünü keşfederek oyna. Bütün karakterlerini kaybettiğin her seferde köyün labirente benzeyen yolları değişir.

Epic Games'in 82 TL değerindeki ücretsiz oyunları açıklandı

Warhammer 40,000: Mechanicus

Imperium'daki en ileri teknoloji ordunun kontrolünü eline al: Adeptus Mechanicus. Bu sıra tabanlı taktik oyununda vereceğin her karar, görevin sonucunu ciddi ölçüde etkileyecek. Omnissiah seni kutsayacak mı?

Epic Games'in 82 TL değerindeki ücretsiz oyunları açıklandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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