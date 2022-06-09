Epic Games'in 69 TL değerindeki 9 Haziran gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz? - Haberler

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Epic Games'in 69 TL değerindeki 9 Haziran gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Epic Games'in 69 TL değerindeki 9 Haziran gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 69 TL değerinde ücretsiz oyun veren Epic Games, gizemli oyununu açıkladı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz? Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek?

Denizlerin en yüksek yırtıcısı olarak nihai güç fantezisini deneyimleyin - korkunç bir KÖPEKBALIĞI! Maneater, köpekbalığının SİZ olduğu tek oyunculu, açık dünya aksiyon RPG'sidir.

Epic Games'in bir sonraki oyunu Supraland olarak Epic Games Store'da belirdi. 16 Haziran'da erişime açılacak Epic Games'in oyunu oyuncular tarafından merakla bekleniyor.

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EPIC GAMES 9-16 HAZİRAN ÜCRETSİZ OYUNU

Maneater

Küçük bir köpekbalığı yavrusu olarak başlayarak, ekosistemde yolunuzu yerken zorlu dünyada hayatta kalmakla görevlendiriliyorsunuz. Bunu yapmak için hem insan hem de vahşi yaşam olmak üzere çeşitli düşmanlarla karşılaşan geniş ve çeşitli bir açık dünyayı keşfedeceksiniz. Doğru kaynakları bulun ve doğanın amaçladığının çok ötesinde büyüyüp gelişerek oyuncunun devasa bir köpekbalığı, efsanelerin apeks avcısı olmasına izin verin. Yemek. Keşfetmek. Evrim geçirmek.

Epic Games'in 69 TL değerindeki 9 Haziran gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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